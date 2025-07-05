طريقة عمل العاشوراء بأكثر من طعم والنتيجة مبهرة



طريقة عمل العاشوراء، من طرق الحلويات العربية، التي ترتبط بأحد أهم الشعائر الدينية، وهو يوم عاشوراء، الذي تحتفل فيه الامة الإسلامية باليوم العاشر من شهر محرم.

ويوم عاشوراء؛ هو اليوم الذي نجا فيه الله النبي موسى من فرعون، ويحرص المصريون منذ العهد الفاطمي على الاحتفال بهذا اليوم، والذي يرتبط ببعض العادات والطقوس، والتي على رأسها صنع طبق العاشوراء، وهو طبق مصنوع من القمح واللبن والسكر، واعتاد المصريون عمله وتبادله مع الأهل والجيران.





طريقة عمل العاشوراء المصرية



وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل العاشوراء على الطريقة المصرية.

مكونات عمل العاشوراء:

كوبين من القمح

كوبين ونصف من الحليب

كوبين من حليب جوز الهند ( يضفي نكهة روعة للعاشوراء )

نصف كوب من جوز الهند المبشور

كوب من الزبيب

كوب من السكر

ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة

خطوات عمل العاشوراء:

بالنسبة لطبقة المكسرات:

ربع كوب من السكر

كوب من المكسرات ( جوز, لوز , بندق)

يسلق القمح في ماء مغلي مدة 30 دقيقة إلى أن ينضج، ثم يصفى من الماء.

يضاف إلى القمح، الحليب وحليب جوز الهند والسكر، ثم يغلى على النار.

يسقط جوز الهند، ثم الزبيب، ويترك الكل على النار إلى أن تشعري أن القمح صار ذائبا.

اخلطي النشا في قليل من الماء ثم أضيفيه للخليط مع التحريك المتواصل إلى أن يتكاثف.

صبيه في كؤوس التقديم.

احرقي السكر في قدر على النار مع المكسرات إلى أن تأخذ لون الكراميل.

ارفعيها من على النار، ودعيها تبرد تماما.

اطحنيها الآن إلى أن تصير مسحوقة تماما

زيني بها أكواب العاشوراء، وقدميها بعد أن تبرد تماما.

بالهنا والشفا.

طريقة عمل العاشوراء بالكريمة اللباني والمستكة

العاشوراء بالكريمة اللباني

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي طريقة جديدة لعمل العاشوراء بالكريمة اللباني والقشدة والمستكة والمكسرات



مكونات عمل حلوى العاشورا

نصف كيلو قمح

3 كوب سكر

نصف كوب نشا

2 كيلو حليب كامل الدسم

ملعقه صغيره مستكة مطحونة

ربع كيلو قشدة حليب أو قشدة سائله أو علب كريمه لباني حسب المتاح

مكسرات حسب الرغبه والمتاح لديكم

طريقة عمل العاشورا

تغسل الغلة "القمح"، وترفع على النار حتى تغلي، ثم تنزل من على النار وتترك لمده ساعة.

ترفع مرة أخرى حتى يتم نضجها وتتفتح حبات القمح.

نقوم بإضافة الحليب والسكر والمستكة بعد سحقها بين معلقتين مع السكر مع التقليب على النار.

نقوم بوضع بعض حبات الزبيب والمكسرات داخلها، ونقلب ثم نهدىء النار.

نقوم بإذابة النشاء في كوب الا ربع ماء بارد أو حليب ونقوم بإضافته فوق الخليط ونقلب حتى يصبح القوام ملفوف كالمهلبية.

توضع في الأطباق وهى ساخنة، ثم تترك لتبرد وتدخل الثلاجة.

تزين عند التقديم بالمكسرات، وبألف هنا.

طريقة عمل العاشوراء، بصوص الكراميل والمكسرات المكرملة

العاشوراء بصوص الكراميل

ونقدم في السطور التالية، طريقة عمل العاشوراء، بصوص الكراميل والمكسرات.



مكونات عمل العاشوراء:

كوبين من القمح

كوبين ونصف من الحليب

كوبين من حليب جوز الهند ( يضفي نكهة رائعة للعاشوراء)

نصف كوب من جوز الهند المبشور

كوب من الزبيب

كوب من السكر

ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة

طبقة المكسرات:

ربع كوب من السكر

كوب من المكسرات ( جوز, لوز , بندق)

مقادير عمل صوص الكراميل

كوب ونصف سكر

كوب لبن سائل (لبن عادي مش مكثف )

2 ملعقة صغيرة نشا

ربع كوب زبدة

خطوات عمل صوص الكراميل



اولا نضع السكر على النار في اناء عميق، ونتركه على نار هادئة، حتى يذوب ذوبانا كاملا.

ثم نضع ثلاث ارباع كوب اللبن على السكر، ونترك ربع الكوب المتبقي جانبا.

عند إضافة اللبن على السكر، سنلاحظ فوران السكر بسرعة، ولهذا لابد من استخدام إناء عميق.

وبعد الفوران سيبدأ السكر في الهدوء والنزول في القاع، وسنلاحظ تكون كتل من السكر، لذلك لابد من التقليب المستمر حتى يذوب السكر في اللبن تماما.

لابد من التقليب بشكل مستمر حتى تكون النتيجة مرضية، وبعد تمام الذوبان أضيفي ربع كوب زبدة صفراء، مع التقليب حتى يتجانس قوام الخليط.

ثم نضيف ملعقتين النشا في ربع كوب اللبن المتبقي ونقلبهم جيدا، ثم نضيف عليهم صوص الكراميل، ونقلب جيدا، حتى يغلظ قوام صوص الكراميل، وعندها سيكون جاهزا للاستخدام.

طريقة عمل العاشوراء

يسلق القمح في ماء مغلي مدة 30 دقيقة إلى أن ينضج، ثم يصفى من الماء.

يضاف إلى القمح، الحليب وحليب جوز الهند والسكر، ثم يغلى على النار.

يسقط جوز الهند، ثم الزبيب، ويترك الكل على النار إلى أن تشعري أن القمح صار ذائبا.

اخلطي النشا في قليل من الماء ثم أضيفيه للخليط مع التحريك المتواصل إلى أن يتكاثف

صبيه في كؤوس التقديم.

طريقة عمل المكسرات المكرملة

احرقي السكر في قدر على النار مع المكسرات إلى أن تأخذ لون الكراميل.

ارفعيها من على النار، ودعيها تبرد تماما.

اطحنيها الآن إلى أن تصير مسحوقة تماما.

والآن يمكنك اضافة صوص الكراميل على سطح كل كأس من كؤوس العاشوراء، ثم اخيرا ضيفي المكسرات المكرملة

زيني بها أكواب العاشوراء، وقدميها بعد أن تبرد تماما.

بالهنا والشفا.

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