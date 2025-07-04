الجمعة 04 يوليو 2025
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حوادث

مصرع شاب دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بالمريوطية

أسعاف، فيتو
أسعاف، فيتو

لقى شاب مصرعه دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بـمنطقة المريوطية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث المريوطية اليوم 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا من من الأهلي يفيد وجود مصادمة بمنطقة المريوطية وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة. 

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور الشاب للطريق بمنطقة المريوطية صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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