أمه بتزغرد، لحظة تشييع جنازة شاب قتل في مشاجرة دامية على باب مسجد بالغربية (فيديو)

شهدت محافظة الغربية، حالة من الحزن والأسى، خلال تشييع جنازة شاب في مقتبل العمر، قتل إثر مشاجرة دموية على باب مسجد عقب صلاة الجمعة بسبب خلافات الجيرة بمنطقة الجزيرة التابعة لمركز كفر الزيات.

وشارك المئات من أهالي محافظة الغربية في وداع المجني عليه "السيد عبد المطلب"، البالغ من العمر 19 عامًا، والذي لقي حتفه بطعنة نافذة، في واقعة هزَّت الشارع المحلي فيما قامت والدته بإطلاق زغاريد بدلًا من البكاء.

وكان مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على شخصين مصابين بطعنات متفرقة، أحدهما فارق الحياة في الحال، وذلك بمنطقة الجزيرة.

وانتقل على الفور المقدم أحمد شيحة، رئيس مباحث المركز، بصحبة قوة من المباحث الجنائية، إلى مكان البلاغ. وتبين من الفحص وفاة الشاب "السيد عبد المطلب" متأثرًا بإصابته، فيما نُقل عمه "عطية" إلى المستشفى، مصابًا بعدة طعنات في مناطق متفرقة من جسده.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم بارتكاب الواقعة يُدعى "محمد. ع"، وشهرته "سكر"، وهو جار للمجني عليه. وأوضحت التحريات أن الحادث جاء نتيجة تصاعد خلافات قديمة بين الطرفين، تطورت بشكل مفاجئ إلى اعتداء بالسلاح الأبيض.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، حيث تم اقتياده إلى ديوان المركز، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وتحويل المصاب لتلقي العلاج اللازم.

وباشرت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان، وبيان أسباب الوفاة، وصرّحت بدفن الجثة بعد انتهاء الإجراءات، كما كلفت فريق البحث الجنائي باستكمال التحريات وكشف ملابسات الجريمة.

ولا تزال التحقيقات مستمرة، فيما سادت حالة من الحزن العارم بين أهالي المنطقة، مطالبين بالقصاص العادل لروح الشاب الضحية.

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