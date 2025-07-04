مقتل شاب وإصابة عمه في مشاجرة دامية بسبب خلافات الجيرة بالغربية

قتل شاب في مقتبل العمر بمنطقة الجزيرة بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، مساء اليوم، متأثرًا بطعنة نافذة، فيما أُصيب عمه بجروح وطعنات متفرقة، على يد أحد جيرانهما، وذلك أثناء سيرهما في الشارع.

تلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على شخصين مصابين بعدة طعنات بمنطقة الجزيرة، أحدهما لفظ أنفاسه الأخيرة في موقع الحادث.

وعلى الفور، انتقل المقدم أحمد شيحة، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، وقوة من وحدة المباحث الجنائية إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص الأولي وفاة الشاب "السيد عبد المطلب"، البالغ من العمر 19 عامًا، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة، فيما أصيب عمه "عطية" بعدة طعنات من الخلف والأمام.

وكشفت التحريات أن الجاني هو أحد جيران المجني عليه، ويدعى "محمد. ع"، وشهرته "سكر"، وأن الجريمة جاءت نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، حيث تم اقتياده إلى ديوان مركز الشرطة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرّحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة، كما كلفت فريق البحث بإجراء التحريات الموسعة لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

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