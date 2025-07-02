بيان من أيمن الرمادي المدير الفني السابق للقلعة البيضاء: لا يمكن أن أشكو الزمالك

أصدر الكابتن أيمن الرمادي، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، بيانًا رسميًا يوضح فيه عدة نقاط هامة تتعلق بفترة توليه القيادة الفنية للفريق الأبيض، وذلك ردًا على ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.

حب وامتنان لجمهور الزمالك

بدأ الرمادي بيانه قائلًا:

"تابعت كثيرًا مما يُثار حول تجربتي مع نادي الزمالك، وأؤكد أنني أحببت هذا النادي العريق وجمهوره الوفي من أعماق قلبي. جمهور الزمالك هو الدافع الحقيقي وراء تجاوزنا للعديد من التحديات، وقد شعرت بدعمه منذ اليوم الأول".

حقيقة شكوى الزمالك: لم ولن أفعل

نفى الرمادي بشكل قاطع ما تردد عن عزمه التقدم بشكوى ضد نادي الزمالك للحصول على مستحقاته المالية، موضحًا أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة.

وأضاف:

“لم يكن في نيتي أبدًا أن أشتكي نادي الزمالك، فكيف لي أن أغضب جمهورًا أحببته بصدق؟ المجلس تعامل معي بكل احترام، وكل ما في الأمر أنهم طلبوا مهلة قصيرة نظرًا لظروف النادي، وقد تفهمت ذلك.”

وأكد أنه رفض عرضًا إماراتيًا مميزًا من أجل خوض تجربة قصيرة مع الزمالك، إيمانًا بنجاح التجربة.

التقرير الفني: كل ما نُشر غير دقيق

علق الرمادي على ما أثير حول تقريره الفني بعد نهاية مشواره مع الزمالك، قائلًا:

“كل ما قيل عن مضمون تقريري الفني غير صحيح بنسبة 90٪. التقرير سُلّم فقط للكابتن حسين لبيب وصديق أثق فيه، ولم يطلع عليه أحد آخر. حتى الأسماء التي قيل إني أوصيت بالاستغناء عنها، مثل صلاح مصدق، لم يرد ذكرها في التقرير".

وأشار إلى أن البعض اجتهد في تفسير محتوى التقرير، لكن أغلب تلك الاجتهادات كانت خاطئة.

الزمالك ركيزة أساسية في الكرة المصرية

وجه الرمادي رسالة مهمة للوسط الرياضي، مفادها أن سقوط الزمالك لا يخدم أحدًا:

“كرة القدم المصرية تقوم على عمودين رئيسيين: الأهلي والزمالك.. سقوط أحدهما ليس في مصلحة الرياضة المصرية، ولا العربية ولا حتى الأفريقية.. التاريخ الكبير للزمالك وجمهوره لا يمكن إزاحته".

بداية التحول كانت واضحة.. والنتائج تتحدث

استعرض الرمادي تحولات الفريق خلال قيادته، موضحًا أن الفريق بدأ يظهر بشخصية مختلفة بعد معسكر الإسماعيلية، وظهر ذلك في مباريات بتروجيت وفاركو وبيراميدز.

“استطعنا إعادة الروح للفريق، وخلق أسلوب لعب واضح، وبدأت تظهر ملامح المتعة داخل الملعب رغم كل المعوقات.”

إشادة بعدد من اللاعبين وتوصيات فنية للمستقبل

قدّم الرمادي إشادات فنية بعدد من اللاعبين الذين رأى فيهم مشروعًا ناجحًا للفريق:

• سيف جعفر: لاعب كبير يحتاج للثقة فقط.

• محمد السيد: أسلوبه أوروبي.

• إيشو: يملك مهارات مصطفى فتحي.

• عمر جابر: أذكى رايت باك في مصر.

• الونش وحسام عبدالمجيد: الأفضل في مركز قلب الدفاع.

• فتوح وبن تايج: من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر.

• شحاته وناصر ماهر: يمتلكان قدرات فنية خاصة.

• عبدالله السعيد: محترف حقيقي وكفاءة نادرة.

• دونجا وشلبي: يحتاجان لمصالحة الجمهور.

• ناصر منسي ووسام أبو علي: مهاجمان لا يخذلان.

• أيمن أمير: مشروع مهاجم شرس.

• شيكابالا: أحد أمهر لاعبي مصر وتألّق في آخر 3 مباريات.

كما دعا الجمهور إلى دعم أسماء صاعدة مثل: أحمد حسام، جهاد، محمود حمدي، الزناري، وعاطف.

الزمالك بحاجة إلى تدعيم بالكفاءة وليس العدد

أكد الرمادي أن الزمالك يملك قوامًا جيدًا، لكنه بحاجة إلى صفقات محدودة من أصحاب الكفاءة وليس العدد، مشددًا على أهمية بناء الفريق على اللاعبين المتاحين حاليًا.

كلمة الوداع: سأظل داعمًا لهذا الكيان

اختتم الرمادي بيانه برسالة حب وتقدير:

"مع كل أمنياتي للزمالك بالتوفيق، سأبقى داعمًا لهذا الكيان الكبير ولن أبخل بأي مشورة. نحن خلفكم دائمًا وسيروا على بركة الله".

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