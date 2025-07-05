السبت 05 يوليو 2025
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محافظات

حريق سيارة ملاكي أمام فرع جامعة بنها بمدينة العبور

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

اندلعت النيران في سيارة ملاكي أثناء سيرها أمام فرع جامعة بنها بمدينة العبور، ما أسفر عن إصابة شخص، جرى نقله لمستشفى السلام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا يفيد بوقوع حريق في سيارة في نطاق مدينة العبور، تحديدًا أمام البوابة الرئيسية لفرع جامعة بنها بالمدينة.

 

وعلى الفور، تحركت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم التعامل مع الموقف بسرعة، حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى السلام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتمكنت قوات الحماية من السيطرة على الحريق.

وتولت الأجهزة الأمنية تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث، وما إذا كان ناتجًا عن ماس كهربائي أو تسرب وقود.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القليوبية بنها مديرية أمن القليوبية مدينة العبور

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