حريق سيارة ملاكي أمام فرع جامعة بنها بمدينة العبور

اندلعت النيران في سيارة ملاكي أثناء سيرها أمام فرع جامعة بنها بمدينة العبور، ما أسفر عن إصابة شخص، جرى نقله لمستشفى السلام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا يفيد بوقوع حريق في سيارة في نطاق مدينة العبور، تحديدًا أمام البوابة الرئيسية لفرع جامعة بنها بالمدينة.

وعلى الفور، تحركت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم التعامل مع الموقف بسرعة، حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى السلام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتمكنت قوات الحماية من السيطرة على الحريق.

وتولت الأجهزة الأمنية تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث، وما إذا كان ناتجًا عن ماس كهربائي أو تسرب وقود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.