كأس العالم للأندية، الهلال يتأخر أمام فلومينينسي بهدف في الشوط الأول (فيديو)

كأس العالم للأندية، يتاخر فريق الهلال السعودي أمام نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم مساء اليوم الجمعة على ملعب "كامبينج وورلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، في افتتاح الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

سجل ماتيوس مارتنيلي هدف التقدم لفريق فلومينينسي البرازيلي في شباك نظيره الهلال السعودي في الدقيقة 41.

40' MARTINELLIIIIIIIIIIIII 🇭🇺@FluminenseFC leads 1-0 thanks to a wonder goal from the Brazilian. 🚀 pic.twitter.com/Z23SR61KQY — DAZN Football (@DAZNFootball) July 4, 2025

تشكيل فلومينينسي ضد الهلال في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: فابيو

خط الدفاع: خوان بابلو فريتيس، صامويل كزافييه، تياجو سيلفا، إجناسيو أوليفيرا

خط الوسط: جبريل فوينتيس، بيرنال، مارتينيلي، نونوتو

خط الهجوم: خيرمان كانو، جون أرياس

تشكيل الهلال ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كانسيلو، كوليبالي، متعب الحربي، لودي

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سافيتش، ناصر الدوسري

خط الهجوم: مالكوم، ماركوس ليوناردو

موعد مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

وانطلقت مباراة الهلال وفلومينينسي بكأس العالم للأندية اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

تُنقل مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية عبر شبكة DAZN، وعبر قناة MBC Action، وMBC Masr2.

ويلتقي الفائز من مباراة الهلال وفلومينينسي مع الفائز من مواجهة بالميراس البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية 2025.

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