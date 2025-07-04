حبس متهمين بتركيب كاميرات داخل غرفة تغيير ملابس السيدات بجيم شهير بالمحلة

أمرت جهات التحقيق بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، بحبس متهمين اثنين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة تركيب كاميرات مراقبة داخل غرفة خلع الملابس المخصصة للسيدات بأحد صالات الجيم الشهيرة بالمدينة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به سيدة إلى الأجهزة الأمنية، أفادت خلاله بقيام نجلتها باكتشاف وجود كاميرا مراقبة مثبتة بشكل خفي داخل غرفة تغيير الملابس الخاصة بالنساء داخل الجيم بمدينة المحلة.

وعلى الفور، تحركت قوة أمنية من مديرية أمن الغربية إلى مقر الصالة محل البلاغ، حيث تم إجراء الفحص والمعاينة، والتي كشفت أن الكاميرات المُثبتة داخل غرفة الملابس كانت تعمل بالفعل، وتم التحفظ على أجهزة التسجيل الخاصة بها.

وخلال التحقيقات، أفادت السيدة بأن القائمين على إدارة الجيم أكدوا لها في البداية أن الكاميرات "معطلة ولا تسجل"، إلا أن الفحص الفني أثبت عكس ذلك، وأن الكاميرات نشطة وتقوم بتسجيل ما يدور داخل الغرفة.

وتم ضبط اثنين من العاملين في الجيم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيقات، مع استمرار الفحص والتحريات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

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