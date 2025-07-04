يتبقى التوقيع الرسمي، انفراجة كبيرة في مفاوضات النصر مع جيسوس

اقترب نادي النصر السعودي من حسم تعاقده مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا للإيطالي ستيفانو بيولي.

ووفقا لـ الرياضية" السعودية، فإن المحادثات بين إدارة النصر وجيسوس تسير بشكل إيجابي، حيث تم الاتفاق على أغلب بنود التعاقد، ويتبقى فقط التوقيع الرسمي، المتوقع أن يتم خلال الساعات المقبلة، إما يوم السبت أو الأحد كحد أقصى.

موعد بدء جيسوس مهمته مع النصر

ومن المقرر أن يبدأ جيسوس مهمته رسميا مع العالمي يوم 17 يوليو الجاري، مع انطلاق فترة الإعداد التي تمتد حتى 11 أغسطس المقبل، استعدادًا للمشاركة في كأس السوبر السعودي الذي يُقام في هونج كونج.

وبحسب الصحيفة، تم الاتفاق على أن يحصل جيسوس على راتب سنوي يبلغ 7 ملايين يورو، أي ما يعادل نصف ما كان يتقاضاه خلال فترته السابقة مع نادي الهلال السعودي.

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