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رياضة

ثلاثي مانشستر يونايتد يطالب بالرحيل قبل الموسم الجديد

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

قرر ثلاثة لاعبين من فريق مانشستر يونايتد الرحيل عن الفريق قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

ثلاثي يطلب الرحيل 

وكشف فابريزيو رومانو خبير الانتقالات في أوروبا عن أن الثلاثي ماركوس راشفورد، أنتوني، أليخاندرو جارناتشو، تيريل مالاسيا، وجادون سانشو أبلغوا مانشستر يونايتد برغبتهم في الرحيل.

ومن جهته، أكد عمر برادة، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، أن هناك خطة طموحة تم وضعها تهدف إلى حصد لقب الدوري الإنجليزي موسم 2028.

وقال “برادة”، إن النادي يستعد للاحتفال بمرور 150 عاما على تأسيسه عام 2028، وأن الهدف هو الفوز بلقب دوري الرجال والسيدات، لتكون احتفالية كبيرة.

وأضاف برادة: "الأمر يتعلق بوضع سلسلة من الأهداف ضمن إطار زمني محدد، حتى نتمكن من تركيز جهودنا وطاقتنا على تحقيق ذلك الهدف".

وأكمل تصريحاته:"أنهينا الموسم الماضي في المركز الـ15 وقد تبدو الأمور مستحيلة، لكن لا مستحيل في كرة القدم، ونسعى لتحقيق الحلم والهدف بكل الطرق الممكنة".

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الدوري الانجليزي انشستر يونايتد عمر برادة الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد فريق مانشستر يونايتد فابريزيو رومانو

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