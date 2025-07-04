الجمعة 04 يوليو 2025
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انفوجراف

مواجهات دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

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باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ بايرن ميونخ كأس العالم للأندية ملعب كامبينج وورلد ملعب مرسيدس بنز

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