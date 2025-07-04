مواجهات دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

كأس العالم للأندية في دائرة الانتقادات، مدرب تشيلسي: الولايات المتحدة ليست الدولة المناسبة لاستضافة البطولة، كلوب: أسوأ فكرة يتم تطبيقها على الإطلاق، وأسطورة بلغاريا يدافع عن المونديال