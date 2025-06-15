قبل صفقة انتقال فلوريان فيرتز إلى ليفربول القياسية.. كايسيدو يتصدر قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي.. وبول بوجبا وهاري ماجواير ضمن القائمة

بات نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، قريبا من حسم التعاقد مع الدولي فلوريان فيرتز قادمًا من باير ليفركوزن الألماني، مقابل 100 مليون جنيه إسترليني بجانب 16 مليونًا كإضافات ومتغيرات.

تفاصيل عرض ليفربول لضم فلوريان فيرتز

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، من المتوقع أن يمضي اللاعب الألماني فيرتز عقدًا مع الريدز ليفربول يمتد إلى 5 سنوات، يستمر بموجبه داخل ملعب أنفيلد حتى يونيو 2030.

لكن قيمة الصفقة الضخمة لا تضمن بالضرورة نجاح اللاعب مع فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت، الذي يتعين عليه الحذر من الماضي والتعاقدات القياسية السابقة بين أندية الدوري الإنجليزي تحديدًا.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة تيليجراف البريطانية إن رسوم الانتقالات الضخمة لا تضمن النجاح في الدوري الممتاز، واستشهدت الصحيفة بالعديد من اللاعبين الذين وصلوا إلى إنجلترا بمبالغ قياسية، من دون أن يتركوا بصمة إيجابية.

فلوريان فيرتز، فيتو

أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي

قبل الإعلان الرسمي عن تعاقد ليفربول مع فلوريان فيرتز ومع كتابة هذه السطور، يتربع الإكوادوري موسيس كايسيدو لاعب تشيلسي على صدارة أغلى الصفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي، عندما انتقل إلى البلوز قادمًا من نادي برايتون في عام 2023، مقابل 115 مليون جنيه إسترليني منها 100 مليون كرسوم مبدئية.

وقدم كايسيدو مستويات متميزة مع بطل الدوري الإنجليزي الأسبق وأختير كأفضل لاعب في الفريق لموسم 2024-25، وتحوّل إلى عنصر أساسي في تشكيلة تشيلسي، وساهم هذا الموسم في تتويج البلوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي وسجل هدفا في المباراة النهائية أمام ريال بيتيس الإسباني.

كايسيدو، فيتو

وفي المركز الثاني، حل لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز نجم تشيلسي أيضًا، والذي انتقل إليه في 2023 قادمًا من بنفيكا البرتغالي مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني.

إنزو فرنانديز لاعب مهم في تشكيلة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا لكن الطريق طويل جدًّا أمامه قبل أن يبرر قيمته الضخمة، على الرغم من مساهمته في تتويج تشيلسي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم وسجل هدفا في النهائي أمام ريال بيتيس.

كما حل الإنجليزي ديكلان رايس لاعب آرسنال في المركز الثالث، وانضم إلى الجانرز قادما من الجار اللندني وست هام يونايتد مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني منها 100 مليون كرسوم أولية، وهو أحد أفضل نجوم الفريق خلال آخر عامين.

وظهر الإنجليزي الآخر جاك جريليش رابعًا بـ100 مليون إسترليني، عندما غادر أستون فيلا بتوقعات كبيرة لنجاحه في مانشستر سيتي مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا خلال عام 2021، لكنه لم ينجح في وضع أي بصمة تذكر.

جريليش، فيتو

وفي العام ذاته، تعاقد تشيلسي مع البلجيكي روميلو لوكاكو قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني، لكنه عاد سريعًا إلى النيراتزوري معارًا في الموسم التالي مباشرة، بعد تجربة فاشلة في ستامفورد بريدج.

ترتيب أغلى 10 صفقات في تاريخ البريميرليج

مويسيس كايسيدو: من برايتون إلى تشيلسي - 115 مليون إسترليني.

إنزو فرنانديز: من بنفيكا إلى تشيلسي - 107 ملايين إسترليني.

ديكلان رايس: من وست هام إلى أرسنال - 105 ملايين إسترليني.

جاك جريليش: من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي - 100 مليون إسترليني.

روميلو لوكاكو: من إنتر ميلان إلى تشيلسي - 97.5 مليون إسترليني.

بول بوجبا: من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد - 89 مليون إسترليني.

أنتوني: من أياكس إلى مانشستر يونايتد - 82 مليون إسترليني.

داروين نونيز: من بنفيكا إلى ليفربول - 85 مليون إسترليني.

هاري ماجواير: من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد - 80 مليون إسترليني.

جوسكو جفارديول: من لايبزيج إلى مانشستر سيتي - 77 مليون إسترليني

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