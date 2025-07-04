وسام أبو علي صداع في رأس الأهلي.. المهاجم الفلسطيني يضغط للرحيل.. الإغراءات المالية تصل للقمة.. والأحمر يبحث عن بديل

لا حديث يعلو فوق أزمة وسام أبو على مهاجم الأهلي الذى يرغب فى الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الحالي بحثًا عن أرقام مالية أعلى من التى يحصل عليها داخل القلعة الحمراء.

قال مصدر مقرب من وسام أبو على إن اللاعب الفلسطيني لديه وعد من إدارة النادي الأهلي بالرحيل فى الميركاتو الصيفي حال إحضاره عرضا ماليا يليق بطموحات النادي المالية.



أضاف المصدر: وسام ملتزم بتعاقده مع النادي الأهلي ويرغب فى الرحيل من الباب الكبير وحال عدم تلقيه عرضا مغريا يناسب مطالب الأهلي المالية سيستمر ولن يثير أى أزمة كما تردد.

وأوضح أن وسام يرغب فى الرحيل وعرض الريان القطري قد يكون حلا ليس أخيرا للرحيل خاصة أنه لديه رغبة فى الرحيل والبحث عن محطة جديدة براتب سنوي يفوق ما يتقاضاه مع الأهلي 3 أضعاف على الأقل.

وتابع أن الاتصالات مستمرة فى الوقت الحالي بين النادي القطري ومهاجم الأهلي للاتفاق على كافة الأمور التعاقدية قبل حسم الأمر رسميا مع النادي الأهلي بشكل يرضي جميع الأطراف.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حقيقة تواصل نادي الريان القطري مع الأحمر للتعاقد مع وسام أبو علي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال المصدر إن الأهلي تلقى بالفعل محادثات من نادي الريان القطري من أجل التعاقد مع وسام ابو علي بمقابل مادي قد يصل إلى 10 ملايين دولار، مشيرا إلى أن الأحمر لا يمانع في بيع اللاعب حال وجود عرض مالي ضخم من النادي القطري، وذلك بالرغم من إعلان النادي عدم رغبته في رحيل الفلسطيني.

وخلال مشواره مع القلعة الحمراء، قدم وسام، أداءً جيد، حيث شارك في 60 مباراة رسمية، أحرز خلالها 38 هدفًا، وصنع 10 أهداف لزملائه

أرقام وسام أبو على

على مستوى البطولات، نجح وسام في التتويج مع الأهلي بـ5 بطولات متنوعة، منها ألقاب محلية وقارية، ساهمت في تعزيز مكانة الفريق على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي على تمسك القلعة الحمراء بخدمات الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال في بيان رسمي صدر قبل عدة أيام: “الفلسطيني وسام ابو علي تلقي العديد من العروض خلال الأيام الماضية، وبعد الاجتماع الثلاثي الذي جمع محمود الخطيب رئيس النادي، والمدير الرياضي، خوسيه ريبيرو المدير الفني، تقرر عدم التفريط في وسام أبو علي وفقا للرؤية الفنية وحاجة الفريق إلي جهوده خلال المرحلة المقبلة”.

وبدأ الأهلي رحلة البحث عن مهاجم جديد تحسبا لرحيل وسام أبو على وذلك بعد التعاقد مع محمد شريف فى صفقة انتقال حر.

أعلن محمد شريف لاعب النادي الأهلي عن عودته لصفوف القلعة الحمراء من خلال برنامج حارس الأهلي المذاع على قناة النادي، لمدة 5 سنوات في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع نادي الخليج السعودي.

وبعودة شريف إلى الأهلي خلال الميركاتو الحالي، تصبح تلك هي الفترة الثانية لصاحب الـ 29 عاما رفقة القلعة الحمراء.

ماذا قدم محمد شريف مع الأهلي؟

خلال فترته الأولى بقميص النادي الأهلي، شارك محمد شريف في 151 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 58 هدفًا، إلى جانب تقديمه 11 تمريرة حاسمة.

وحصد شريف مع الأحمر 10 بطولات، من بينها 3 ألقاب للدوري المصري الممتاز، ولقبين في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى لقبين في كأس السوبر الأفريقي، ولقبين في كأس السوبر المصري، وكأس مصر مرة واحدة.

كما توج بلقب هداف الدوري المصري برصيد 21 هدفا، ولقب هداف دوري أبطال أفريقيا بعدما أحرز 6 أهداف.

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