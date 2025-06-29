اعتماد وحدة جديدة لجراحة الوجه والفكين بمستشفى ميت غمر

أكد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مستشفى ميت غمر يشهد تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مشيدًا بجهود الفرق الطبية في تحقيق استجابات عاجلة وفعالة، تعكس كفاءة الأطقم وقدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة.

إنجازات نوعية بمستشفى ميت غمر: قسطرة مخية لإنقاذ مريض بنزيف دماغي واعتماد وحدة جديدة لجراحة الوجه والفكين

وقال مدكور: "نثمّن ما تحقق من نجاح في التعامل السريع مع حالة نزيف تحت السحايا لمريض محوّل من مستشفى أجا، حيث تم استقباله ونقله مباشرة إلى قسم العناية المركزة، ثم عرضه على فريق المخ والأعصاب والقسطرة المخية، وتقرر إجراء قسطرة تشخيصية عاجلة، أُجريت بنجاح وفي أسرع وقت، وتم نقل المريض للمتابعة بالعناية وسط استقرار حالته".

خطوة نوعية أخرى باعتماد وحدة جراحة الوجه والفكين

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن المستشفى شهد أيضًا خطوة نوعية أخرى باعتماد وحدة جراحة الوجه والفكين لأول مرة، مشيرًا إلى أن الوحدة بدأت عملها بإجراء عملية دقيقة لمريض تعرض لحادث وأسفر عن كسر بعظام الوجنة، حيث تم تثبيت الكسر باستخدام الشرائح والمسامير بنجاح، ويخضع المريض حاليًا للمتابعة وحالته مستقرة.

نعتز بما تحقّق من خلال هذه التدخلات التي تعكس مدى الجاهزية العالية

وأضاف البيلي: "نعتز بما تحقّق من خلال هذه التدخلات التي تعكس مدى الجاهزية العالية للكوادر الطبية، ونحرص على دعم المستشفيات النوعية بالمزيد من الإمكانات الفنية والبشرية لمواصلة تقديم خدمات ذات جودة عالية".

وفي ختام التصريحات، أعرب وكيل الوزارة عن تقديره الكامل للفِرق الطبية والإدارية والتمريضية التي شاركت في تنفيذ هذه التدخلات الدقيقة، مؤكدًا أن ما تحقق يُجسّد مثالًا يُحتذى به في العمل الجماعي داخل مستشفيات مديرية الصحة بالدقهلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.