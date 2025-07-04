الصور الأولى لحادث دهس أتوبيس 4 أشخاص في ميت غمر بالدقهلية

حصلت “فيتو” على الصور الأولى لحادث دهس أتوبيس 4 أشخاص أمام منطقة العرشة بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 3 أشخاص آخرون في حادث تصادم أتوبيس انحرف عن مصارعه وصدمهم أثناء تواجدهم أمام العرش. بمدينة ميت غمر في الدقهلية.

مصرع فتاة وإصابة 3 أشخاص في حادث بميت غمر

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أمام منطقة العرش بمدينة ميت غمر ووقوع مصابين.

تحرك لرجال الشرطة والإسعاف ومجلس مدينة ميت غمر

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ميت غمر ورجال الجهاز التنفيذي برئاسة مجلس مركز ومدينة ميت غمر، إلى موقع الحادث وتبين اصطدام أتوبيس خط أوليلة بعدد من الأشخاص علي اثر انحراف مساره وكان يستقلها التباع.

أسماء الضحية والمصابين

كما هرعت سيارتا إسعاف الي م قع الحادث وتبين مصرع نيرة أحمد عبدالمنعم 13 سنة من الزقازيق كسر بقاع الجمجمة، كما أصيب 3 آخرون في الحادث.

وتبين إصابة كل من

-رقيه محمد عبدالمنعم عربي 15 سنه كفر الزقازيق



-عزت محمد سمير عبد الفتاح 17 سنة عامل في عصارة جرح قطعي بالوجه وفروة الرأس من الناحية اليسرى.



-يحيى شفيق 40 سنة صاحب ورشة من كوم النور أصيب بجرح قطعي أعلى العين اليمنى

التباع كان يستقل الأتوبيس بخط أوليلة

وبالفحص تبين أن التباع كان يستقل أتوبيس يحمل لوحة معدنية برقم 4125 د س ع خط أوليله كان يقوده التباع محمود ع أ 17 سنة من أوليله.

نقل الضحية والمصابين للمستشفي

تم نقل الضحية والمصابين إلى مستشفى ميت غمر تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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