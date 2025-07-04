الجمعة 04 يوليو 2025
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حوادث

قائمة الاتهامات الموجهة لسائق متهم بدهس سيدة في التجمع

حادث، فيتو
حادث، فيتو

وجهت نيابة القاهرة الجديدة، عدة اتهامات لسائق سيارة متهم بدهس سيدة أثناء محاولتها عبور طريق السويس الصحراوي بمنطقة التجمع، مما أسفر عن مصرعها.

ووجهت النيابة العامة الي المتهم اتهامات القتل الخطأ والقيادة بإهمال ورعونة وعدم مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة للمرور والقيادة بسرعة أعلى من السرعة المقررة.

وقال المتهم إنه لم يكن يقصد صدم السيدة، مشيرا إلى أنها المخطئة حيث ظهرت فجأة أثناء قدوم السيارة ولم تلتزم بقواعد المرور، مؤكدا أنه حاول تفاديها ولكن لم يستطع نظرا لأن السيارة كانت قادمة بسرعة معينة ولم ينجح في السيطرة عليها فصدمها.


حادث طريق السويس الصحراوي اليوم 


تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري ووفاة سيدة أعلى طريق السويس الصحراوي بمنطقة التجمع وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة لسيدة وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن سيارة صدمتها أثناء عبورها طريق السويس الصحراوي مما أسفر عن وفاتها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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