الجمعة 04 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

المهن الموسيقية تتواصل مع أسرة أحمد عامر

أحمد عامر، فيتو
أحمد عامر، فيتو

حرص الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، على التواصل مع أسرة المطرب الشعبي أحمد عامر، والذي رحل عن عالمنا منذ أيام.

وعلمت “فيتو”، أن الفنان مصطفي كامل، وأعضاء نقابة المهن الموسيقية، تواصلوا مع أبناء أحمد عامر، مطالبين منهم عدم التردد في التوجه إليهم في حالة احتياجهم لأي شيء. 

وأكد مصدر من نقابة المهن الموسيقية، أن الفنان مصطفي كامل، حرص على تخصيم جزء مالي لمساعدة أسرة “عامر”، عقب انتهاء عزائه المقرر إقامته في مسجد الحامدية الشاذلية.

وكان المطرب أحمد عامر، توفي بشكل مفاجئ، الأربعاء الماضي، 2 يوليو، إثر أزمة صحية مفاجئة بعد شكوى من ألم شديد في المعدة، نقل على إثرها إلى المستشفى ولم تُفلح محاولات إنقاذه.

وكان أحمد عامر قد نشر قبل ساعات قليلة من وفاته، عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، منشورًا يعتذر فيه عن الغياب الفني لأسباب صحية، ثم توفي بعد نحو ساعتين فقط.

من ناحية آخري، قال “شعبان" على صفحته بـ"فيس بوك": ”نقول من تاني وجع البطن والحرقان والحموضة ممكن تكون جلطة سكتة قلبية، والمرحوم أحمد عامر اشتكى من  وجع في بطنه طبعًا الحرقان ده.. ووجع البطن دا كان جلطة حادة بالقلب أدت إلى سكتة قلبية نتيجة رجفان بطيني". 

وأضاف: "نصيحة لوجه الله لو حد جاب لك سيرة  أي وجع في الصدر أو أعلى البطن أو حرقان في الصدر وحموضة جامدة خاصة لو مصحوبة بـ عرق وإجهاد ما تديش له مسكن وعلاج  للمعدة وبس قل له يروح لأقرب مستشفي يعمل رسم قلب وتحليل إنزيمات القلب". 

وتابع: "أي حد بيشتكي من وجع صدر أو حرقان في منطقة الصدر اوعَ تقول دي حموضة أو ارتجاع مرئ إلا لما تروح تكشف قلب ويطمنك دكتور القلب". 

واختتم شعبان نصائحه قائلًا: "ربنا يرحمه ويحسن إليه شير للبوست لعلك تكون سببًا.. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا".

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