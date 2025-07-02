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محافظات

بعد 3 ساعات جدل، خروج جثمان الفنان أحمد عامر من مسجد الحريري بسمنود (صور)

خروج جثمان الفنان
خروج جثمان الفنان الشعبي أحمد عامر من مسجد الحريري بسمنود

شهد مسجد الحريري بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، منذ قليل، خروج جثمان الفنان الشعبي الراحل أحمد عامر، وذلك عقب توقيع الكشف الطبي عليه من قبل طبيبة تابعة لمصلحة الطب الشرعي، التي حضرت إلى المسجد بناءً على تعليمات النيابة العامة، وسط حراسة أمنية مشددة.

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وجاء ذلك بعد حالة من الجدل والقلق بين المشيعين، الذين لاحظوا وجود آثار حقنة في ذراع الفنان الراحل أحمد عامر أثارت شكوكًا حول ملابسات وفاته، ما أدى إلى تعطيل مراسم الجنازة لعدة ساعات، لحين التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وبعد انتهاء مناظرة جثمان أحمد عامر داخل المسجد والتأكد من عدم وجود إصابات ظاهرية تشير إلى تدخل جنائي، تم السماح باستكمال إجراءات التشييع، حيث خرج النعش وسط حالة من الحزن الشديد من قبل أهالي سمنود ومحبي الفنان الراحل.

وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، بعد الصلاة عليه وسط حضور شعبي كبير، في وداع يليق بمكانة الفنان الذي كان أحد أبرز رموز الأغنية الشعبية في مصر.

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