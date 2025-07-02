الأربعاء 02 يوليو 2025
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محافظات

تعرف على سبب تأجيل جنازة المطرب أحمد عامر وإعادة الكشف الطبي

تشييع جثمان المطرب
تشييع جثمان المطرب

شهد مسجد الحريري بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، صباح اليوم، حالة من الجدل والتوقف المفاجئ أثناء مراسم تشييع جثمان المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر، وذلك بعد اكتشاف آثار "حقنة" في ذراعه، ما استدعى إعادة توقيع الكشف الطبي عليه للتأكد من أسباب الوفاة.

وأفاد شهود عيان من داخل المسجد أن توقف إجراءات خروج الجثمان جاء نتيجة حالة من الريبة والقلق التي انتابت بعض الحضور، بعد تداول أنباء عن وفاة الفنان بأزمة قلبية مفاجئة أثناء عودته من عمله بمدينة المنصورة، وسط شكوك أُثيرت بشأن وجود علامات لحقنة في جسده.

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وفور ظهور هذه الملابسات، تدخلت الجهات المعنية، حيث تم استدعاء الطب الشرعي إلى المسجد، بحضور عدد من أقاربه وأصدقائه المقربين، وسط أجواء اتسمت بالحزن والتوتر. 

وبعد إعادة الكشف الطبي على الجثمان، وتأكيد أن الوفاة طبيعية، أُصدر تصريح الدفن، لتُستكمل مراسم التشييع ويتم مواراة الجثمان الثرى وسط دموع المحبين وأهالي المدينة. 

يُذكر أن المطرب أحمد عامر يُعد من أبرز رموز الأغنية الشعبية في محافظة الغربية، وله حضور واسع في سمنود ومختلف محافظات الدلتا، حيث عُرف بصوته المميز وأدائه الشعبي الذي لاقى استحسان الجمهور. 

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