ستارمر يشيد بعلاقاته الطيبة مع ترامب

أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعلاقاته الطيبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتا إلى اهتمامها بالأسرة.

علاقة شخصية جيدة مع ترامب

وقال ستارمر في بث صوتي بعنوان "التفكير السياسي مع نيك روبنسون للإذاعة الرابعة بهيئة الإذاعة البريطانية إنه "من المصلحة الوطنية أن يتواصل الرجلان".

وتابع "إننا شخصان مختلفان ولدينا خلفيات وتوجهات سياسية مختلفة، لكن لدينا علاقة طيبة.. وأعتقد أنني أفهم ما الذي يرسخ مكانة الرئيس وما الذي يهتم به حقا"، مضيفا: "بالنسبة لنا، نهتم حقا بالأسرة وهناك نقطة اتصال".

وقال ستارمر في المقابلة بمناسبة مرور عام على توليه المنصب إن لديه "علاقة شخصية جيدة" مع ترامب وكشف أن المرة الأولى التي تحدثا فيها كانت بعد إطلاق النار على المرشح الرئاسي آنذاك في مسيرة انتخابية في يوليو العام الماضي.

وتابع أن ترامب رد على المكالمة الهاتفية بعد أيام قليلة من وفاة شقيق ستارمر، نيك في يوم الملاكمة.

وكان ستارمر، قد قام بزيارة البيت الأبيض في فبراير الماضي ووجه دعوة من الملك تشارلز للقيام بزيارة دولة لبريطانيا للرئيس ترامب. من جانبه، قبل الرئيس الأمريكي الدعوة.

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