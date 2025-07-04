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مصرع فتاة وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

حادث تصادم أتوبيس
حادث تصادم أتوبيس بميت غمر، فيتو

شهدت مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، حادث تصادم أسفر عن مصرع فتاة وإصابة ثلاثة أشخاص، إثر اصطدام أتوبيس بعدد من المارة أمام منطقة العرش بالمدينة، وسط حالة من الحزن والاستياء بين الأهالي. 

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يُفيد بوقوع حادث تصادم في محيط منطقة العرش بميت غمر، أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين. 

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ميت غمر، يرافقها رجال الإسعاف والجهاز التنفيذي بمجلس مركز ومدينة ميت غمر، إلى موقع الحادث. 

وتبيّن من التحريات أن الحادث وقع نتيجة انحراف أتوبيس خط "أوليلة" عن مساره، واصطدامه بعدد من المواطنين المتواجدين أمام أحد المحال، حيث كان التباع هو من يقود الأتوبيس لحظة وقوع الحادث.

وأسفر الحادث عن وفاة الطفلة نيرة أحمد عبد المنعم، 13 عامًا، من الزقازيق، إثر إصابتها بكسر في قاع الجمجمة، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة في موقع الحادث. 

كما أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة آخرين وهم:

رُقيّة محمد عبد المنعم عربي، 15 عامًا، من كفر الزقازيق – تعرّضت لإصابات متفرقة.

عزت محمد سمير عبد الفتاح، 17 عامًا، عامل في عصارة – أصيب بجرح قطعي في الوجه وفروة الرأس من الناحية اليسرى.

يحيى شفيق، 40 عامًا، صاحب ورشة من كوم النور – أُصيب بجرح قطعي أعلى العين اليمنى.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الأتوبيس المتسبب في الحادث يحمِل لوحات معدنية برقم 4125 د س ع، وكان مخصصًا لخط أوليلة. 

والمفاجأة أن من كان يقوده لحظة الحادث هو التباع محمود ع. أ.، 17 عامًا، من أوليلة، في غياب السائق الأساسي.

وتم نقل جثة الطفلة نيرة والمصابين الثلاثة إلى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتسبب في الحادث.

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