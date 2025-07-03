محافظ الدقهلية يتابع جهود التصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة 104 أطقم صوت (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم جهود المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، في التصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أطقم الصوت والأجهزة المخالفة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات مهما كان نوعها أو موقعها.

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت بالشوارع والتسبب في إزعاج المواطنين، كما أكد على المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو مخالفات أولا بأول.

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بمتابعة حملة مكبرة على أجهزه الصوت بمركبات التوكتوك والموتوسيكلات ورفع الاشغالات، بمشاركة نواب رئيس الحي والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة عدد 3 تابلوه كامل، 2 جي إم كبير، 3 جي إم صغير، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفات.

حملة مكبرة في تمي الامديد

وقام اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة تمي الامديد، بتنفيذ حملات دورية بالمدينة بالتنسيق مع مركز الشرطة وإدارة النقل البطئ وقسم الاشغالات، للتصدي لظاهرة الضوضاء والتلوث السمعي بكافة أشكاله، وشن حملة على التكاتك والموتوسيكلات ورفع الاشغالات، أسفرت عن مصادرة 4 أجهزة سماعات صوت تكاتك وموتوسيكلات مختلفة الأحجام.

حملة علي التكاتك بشوارع نبروه

كما قام الدكتور ابراهيم صابر شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه بمتابعة حملة على التكاتك وأجهزة الصوت أسفرت عن مصادرة 6 جهاز بازوكا، وقام الأستاذ أشرف عبد الواحد رئيس مركز ومدينة المطرية بمتابعة حملة تم خلالها ضبط ومصادرة 4 جهاز مكبر صوت، كما قام الأستاذ وائل السعدني رئيس مركز ومدينة منية النصر بمتابعة حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، أسفرت عن ضبط ومصادرة 6 أطقم صوت.

حملة في أجا لمصادرة مكبرات الصوت

وفي مركز أجا تابع محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا، حملة لمصادرة مكبرات الصوت والأجهزة الممنوع استخدامها بمدينة أجا، وتم التحفظ على 6 أطقم صوت، وفي مركز بلقاس قامت الأستاذة غادة الحمادي رئيس المدينة بقيادة حملة على التكاتك بإشراف إدارة الإشغالات، وتمت مصادرة 10 جهاز بازوكا وطقم صوت وسماعة كبيرة، كما تابع الدكتور ياسر الجندى رئيس مركز ومدينة شربين قيام نائبه وإدارة الاشغالات بحمله على مركبات التوك توك لمصادرة أطقم الصوت والسماعات الكبيرة، ومصادرة 3 مكبرات صوت.

دكرنس تشهد حملة الشغالات

كما قاد هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس أعمال حملة على التكاتك بمشاركة نواب رئيس المدينة ومسئولي إدارة الإشغالات، أسفرت عن ضبط ومصادرة 11 جهاز بازوكا، 7 جي ام، 7 سماعة صغيرة

حملة لرفع الاشغالات بالكردي

وفي مدينة الكردي قام وائل عابد رئيس المدينة بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة بمشاركة مسئولي إدارة الإشغالات، أسفرت عن ضبط ومصادرة 11 سماعة، 2 موزع صوت، 2 ميكروفون صغير.

حملة بالجنالية علي التكاتك

وقاد المحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة الجمالية أعمال حملة على التكاتك بمشاركة نواب رئيس المدينة ومسئولي إدارة الإشغالات، أسفرت عن ضبط ومصادرة 11 جهاز بازوكا صغير، 4 سماعة صغيرة، ماكينة ميكروفون، وجهاز hd، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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