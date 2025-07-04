الجمعة 04 يوليو 2025
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حوادث

تحرير 1242 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة خلال 24 ساعة

تحرير 802 مخالفة
تحرير 802 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

حرر رجال الإدارة العامة للمرور، خلال الـ 24 ساعة الماضية 802 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

وفي السياق ذاته، تولت الأجهزة المعنية رفع 30 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 440 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم إرتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

يشار إلى أن الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

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ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

 

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