قواعد قبول طلاب شهادة النيل الثانوية الدولية بتنسيق الجامعات الحكومية

يبحث عدد من طلاب شهادة النيل الثانوية الدولية على قواعد الالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية بتنسيق 2025، حيث حددت وزارة التعليم العالي نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025 والمتقدمين لتنسيق 2025 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2025 /2026.

قواعد تحديد نسبة الأعداد المخصصة لطلاب شهادة النيل الثانوية الدولية:

(1) تحدد الأعداد المقررة على أساس تخصيص نسبة مرنة مستقلة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية على أن تحسب تلك النسبة على أساس الأعداد المقرر قبولها سنويًا من حملة الثانوية العامة المصرية في كافة الكليات بالجامعات الحكومية المصرية والمعاهد التابعة الوزارة التعليم العالي المصرية بجميع تخصصاتها طبقًا للمواد المؤهلة والشروط المطلوبة مع جبر كسر العدد إلى العدد الصحيح الأعلى.

(۲) يتم حساب النسبة المرنة المقررة لدخول الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الدولية بالجامعات والمعاهد الحكومية على النحو التالي:

(1) النسبة المرنة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية في مجموعة الكليات العلمية فقط = عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول في مجموعة الكليات العلمية: عدد الطلاب المقرر قبولهم في مجموعة الكليات العلمية من طلاب شهادة الثانوية العامة في الجامعات الحكومية طبقا للبند 5/2 من سابعًا.

(ب) النسبة المرنة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية في مجموعة الكليات الهندسية فقط = عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول في مجموعة الكليات الهندسية عدد الطلاب المقرر قبولهم في مجموعة الكليات الهندسية من طلاب شهادة الثانوية العامة في الجامعات الحكومية طبقا للبند 5/3 من سابعًا.

(ج) النسبة المرنة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية في مجموعة الكليات الشاملة، وهي الكليات التي تقبل من الشعبتين العلمية + الهندسية مثل كليات الزراعة - العلوم - التربية - الفنون التطبيقية -.....) - عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول في مجموعة الكليات الشاملة العلمية + الهندسية) + عدد الطلاب المقرر قبولهم في جميع الكليات التي تقبل المجموعة العلمية + الهندسية من طلاب شهادة الثانوية العامة في الجامعات الحكومية. طبقا للبندين 2، 5/3 من سابعًا.

(د) النسبة المرنة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية في مجموعة الكليات النظرية والأدبية عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول في مجموع الكليات النظرية والأدبية + عدد الطلاب المقرر قبولهم في جميع الكليات النظرية والأدبية من طلاب شهادة الثانوية العامة في الجامعات الحكومية طبقا للبند 5/1 من سابعًا.

يتم تحديد عدد الأماكن المتاحة للطلاب المتقدمين من شهادة النيل الثانوية الدولية في كل كلية أو معهد يضرب النسبة المخصصة للشهادة في عدد الأماكن المقرر قبولها من حملة الثانوية العامة المصرية في كل كلية أو معهد مع جبر كسور الأماكن الي العدد الصحيح الأعلى.

بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بجمهورية مصر العربية:

- الموافقة على تخصيص نسبة مرنة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية في العلوم والتكنولوجيا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية بحيث تحسب على أساس الأعداد المقرر قبولها سنويًا من حملة الثانوية العامة المصرية في الكليات العلمية والهندسية التي تتناسب مع طبيعة دراسة هؤلاء الطلاب خلال المرحلة الثانوية وهي على سبيل الحصر كليات الطب - الصيدلة - طب الأسنان - الطب البيطري - الهندسة - العلوم - الحاسبات والمعلومات)، علي أن يكون لحملة هذه الشهادة مكان واحد على الأقل في كل كلية من هذه الكليات، مع جبر كسر العدد إلى العدد الصحيح الأعلى، وذلك في ضوء كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم في هذا الشأن بالإضافة إلى كليات العلاج الطبيعي وكلية التخطيط العمراني.

- إعفاء خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) من قواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها عند ترشيحهم إلى الكليات الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية بعد الفرقة الأولى واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير جيد جدًا على الأقل أو ما يعادله من معدل تراكمي وفقًا لما يقرره مجلس الجامعة في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

-يتم حساب النسبة المرنة المقررة لخريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بحيث تحسب نسبة لكليات مجموعة القطاعات العلمية الطب - الصيدلة - طب الأسنان - العلاج الطبيعي - الطب البيطري العلوم وتحسب نسبة أخرى المجموعة القطاعات الهندسية الهندسة - التخطيط العمراني - العلوم رياضة - الحاسبات والمعلومات وذلك على النحو التالي:

-تحسب نسبة الكليات العلمية بقسمة عدد الطلاب المتقدمين في الشهادة إلى عدد الأماكن المتاحة في القطاعات العلمية في كليات الطب - الصيدلة - طب الأسنان - العلاج الطبيعي - الطب البيطري - العلوم) وتحسب على أساسه عدد الأماكن المتاحة في كل كلية منها.

-تحسب نسبة الكليات الهندسية بقسمة عدد الطلاب المتقدمين في الشهادة إلى عدد الأماكن المتاحة في القطاعات الهندسية في كليات الهندسة - التخطيط العمراني - العلوم رياضة - الحاسبات ومعلومات وتحسب على أساسه عند الأماكن المتاحة في كل كلية منها.

-يتم حساب المجموع الاعتباري للطالب بقسمة المجموع الكلي علي عدد المواد ثم يتم ضرب الناتج في المعامل ١,٢٥، ويمكن للطالب استخراج إفادة رسمية بذلك من مكتب التنسيق موجهة إلى مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والنقابات المختلفة والمنح الداخلية والخارجية.

-التأكيد على باقي القواعد المعمول بها عند قبول هذه الفئة من الطلاب بالجامعات المصرية.

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