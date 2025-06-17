بالأسماء، صحة أسيوط تتابع حالة مراقبي الثانوية العامة المصابين في انقلاب ميكروباص (صور)

تتابع مديرية الصحة بمحافظة أسيوط الحالة الصحية لعدد من المراقبين عقب انقلاب سيارة ميكروباص بهم على طريق أسيوط سوهاج الصحراوي الغربى بالقرب من مركز الغنايم والذي أسفر عن إصابة 12 ملاحظا امتحانات الثانوية فى طريقهم للعمل.

انقلاب سيارة مراقبين ثانوية عامة بأسيوط



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقل عدد من المراقبين في الرمال على طريق أسيوط سوهاج الصحراوي الغربى بالقرب من الغنايم مع وجود مصابين ممن كانوا في طريقهم لإحدى اللجان بمحافظة سوهاج.

وفور ورود البلاغ انتقل إلى موقع الحادث ضباط قسم الشرطة والمباحث وسيارات الإسعاف وبالفحص والمعاينة تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بكوم من الرمال بطريق أسيوط سوهاج الصحراوي الغربى بمدخل مركز الغنايم.

وأسفر الحادث عن إصابة 12 مراقبا بينهم إصابات طفيفة وهم كل من: مصطفى عبد النبي عبد الحميد، ويسري غيط عبد العزيز، ومحمود إسحاق عبد الرحيم، وكريم صابر.

كما أصيبت كل من المراقبة نور صبري عبد الرحيم، وحسناء غيط محمد، صباح عطية محمد، ورشاء محمد هاشم، ومحمد نصار ربيعي، ومحمود جمال خميس، ومحمد عرفات أحمد، وعماد علي أحمد.

تم نقل المصابين لمستشفى الغنايم المركزي بمحافظة أسيوط لتلقى العلاج اللازم وانتقل أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة الغنايم لتفقد المتابعة الصحية للمصابين بالتعاون مع مديرية الصحة التي وضعتهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية وخروجهم.

فيما تواصلت مديرية التربية والتعليم بأسيوط مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج وتم التنسيق فيما بينهم لاستبدال المراقبين بآخرين فور ورود البلاغ ولم يؤثر ذلك على اللجنة وبدأت اللجان في موعدها المحدد.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة فيما تتابع غرفة عمليات المحافظة آخر تطورات الحادث لحين خروج جميع المصابين.

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