في ذكرى 30 يونيو.. العميد امتياز إسحاق "أسد الواحات" أحد أبطال معركة مصر ضد الإرهاب

30 يونيو 2025، تمر 12 سنة كاملة على الثورة الشعبية التي خرج فيها ملايين المصريين لتصحيح مسار الوطن، واستعادة الدولة من جماعة اختطفتها، لتبدأ بعدها مواجهة طويلة ضد الإرهاب، كان أبطالها من أبناء الجيش والشرطة، ممن ضحوا بحياتهم لحماية تراب هذا البلد.

وفي طليعة هؤلاء، يبرز اسم الشهيد العميد امتياز إسحاق محمد كامل حمودة، أحد أبطال الشرطة، الذي استشهد خلال معركة الواحات في 20 أكتوبر 2017، والتي تُعد من أقوى المواجهات مع الجماعات الإرهابية المسلحة بعد 30 يونيو.

من هو الشهيد امتياز إسحاق؟

الشهيد البطل وُلِد في العباسية، وينتمي لقرية تابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، والتحق بجهاز الشرطة ليعمل ضابطًا بـإدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي.

كان نموذجًا في الانضباط والإنسانية، محبوبًا بين زملائه، واعتاد الأهالي اللجوء إليه في المواقف الصعبة. تلقى تدريبات متقدمة وحصل على المركز الأول في فرقة القيادات الأمنية، ما يعكس قدراته المهنية العالية.

ملحمة الواحات: الفداء في مواجهة الإرهاب

في 20 أكتوبر 2017، وبعد ورود معلومات من جهاز الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية مسلحة يقودها الإرهابي عماد الدين عبد الحميد (الرجل الثاني لتنظيم "المرابطون" التابع لهشام عشماوي)، تحركت قوة أمنية خاصة نحو الكيلو 135 بطريق الواحات البحرية.

خلال المداهمة، وقعت القوة في كمين إرهابي عنيف، دارت فيه مواجهة شرسة استمرت لساعات، استُشهد على إثرها 16 ضابطًا ومجندًا، على رأسهم العميد امتياز إسحاق، الذي قاتل ببسالة حتى الرمق الأخير.

رد الدولة.. وضبط المتورطين

لم يمر الحادث دون رد، حيث انطلقت عملية أمنية موسعة بالتنسيق مع القوات المسلحة، استهدفت العناصر الإرهابية وتمكنت من: تصفية عدد كبير من المسلحين، تدمير عربات الدفع الرباعي.

تم القبض على الإرهابي عبد الرحيم المسماري، العقل المدبر للعملية، والذي تمت محاكمته وأُعدم في نوفمبر 2020.

تكريم يليق ببطل

أطلقت الدولة اسم الشهيد على مدرسة العباسية الثانوية بنات تكريمًا له، كما منحه الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، تسلمته زوجته سحر السيد أحمد، التي قالت: "رغم ألم الفقد، إلا أن يقيننا بأن زوجي شهيد في منزلة عالية عند الله، هو ما يربط على قلوبنا".

بعد 12 سنة من الثورة.. ما زالوا أحياء في قلوبنا

تمر الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، ومصر ما زالت تبني وتقاتل في آنٍ واحد. سنوات من التحدي والتضحيات، كان فيها رجال الشرطة والجيش حائط الصد الأول، ومن بينهم الشهيد امتياز إسحاق، الذي قدم روحه من أجل وطنه دون تردد.

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