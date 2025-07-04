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قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
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تنسيق الجامعات 2025، أصدر الدكتور أيمن عاشور التعليم العالي القرار الخاص نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025 والمتقدمين لتنسيق 2025 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2025 /2026.

وتستعرض فيتو خلال السطور التالية قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات الحكومية.

قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة

يتم قبول الطلاب المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم بالجامعات والمعاهد المصرية وذلك على النحو التالي:

عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد طبقًا لقواعد الترشيح المعلن عنها لجميع فئات الطلاب.

يحق للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم التقدم عن طريق  التنسيق الإلكتروني للكليات والمعاهد العملية والنظرية التي تقبل شهاداتهم (ثانوية عامة مصرية وما يعادلها - الشهادات الفنية المصرية والتي تتفق مع ترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم في الشهادة الثانوية الحاصلين عليها واجتياز اختبار القدرات أو اختبار المقابلة الشخصية الخاص ببعض الكليات والمعاهد التي تشترط ذلك ضمن شروط الالتحاق بها، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

استثناء الطلاب ذوي الإعاقة من قواعد التحويل المناظر والتوزيع الجغرافي المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يسمح لهم بالالتحاق بالجامعات القريبة من محال إقامتهم وذلك عن طريق الجامعة مباشرة بعد الترشح من خلال مكتب التنسيق ووفقًا للشروط والضوابط التالية:

حصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات المؤهلة للالتحاق بالقطاع الذي يرغب في الدراسة فيه.

تقديم مستند رسمي يثبت محل الإقامة في المنطقة التعليمية الحاصل منها على الشهادة الثانوية.

تقديم بطاقة إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والتي تصدر من وزارة التضامن الاجتماعي طبقًا لنص المادة (٥) من القانون رقم (۱۰) لسنة ۲۰۱٨ م والتي يعتد بالبيانات الواردة فيها أمام الجهات التي يتعامل معها الشخص ذوي الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

مراجعة البيانات الواردة في بطاقة إثبات الإعاقة من الجامعة التي يرغب الطلاب التحويل إليها، وفقًا للضوابط والمعايير التي وضعتها اللجنة المعنية بهذا الشأن.

يمكن للطالب التظلم من قرار الجامعة أمام لجنة مركزية تشكل لهذا الغرض من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

بعد القبول المبدئي لتحويل الطالب تتقدم الجامعة بخطاب رسمي مجمع دوريا لمكتب التنسيق للتحقق من صحة بيانات الشهادة الثانوية ولا يكون التحويل نهائيا إلا بعد ورود إفادة كتابي من مكتب التنسيق عن صحة هذه البيانات.

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