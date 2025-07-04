البترول تكشف حقيقة إعلانات التوظيف على مواقع التواصل

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن ما نشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعى عن إعلانات فتح باب التقديم لوظائف جديدة بالهيئة المصرية العامة للبترول، لا يمت للهيئة بأى صلة، وأن هذه الإعلانات وهمية كاذبة وتستهدف الاحتيال على المواطنين.

وناشدت الوزارة مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى عدم الانسياق وراء مروجى هذه الإعلانات والصفحات الوهمية التى تستهدف النصب والاحتيال عليهم واستغلال بياناتهم الشخصية والاستيلاء على أموال منهم بطرق غير مشروعة.

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