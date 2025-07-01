الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس أركان الاحتلال: سوريا تفككت والجولان منطقة دفاع متقدمة لنا

الجولان السوري المحتل،
الجولان السوري المحتل، فيتو

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، إن تل أبيب يجب أن تحافظ على أعلى درجات اليقظة في منطقة الجولان، واصفًا إياها بأنها "منطقة دفاع متقدمة"، مؤكدًا أن الجيش ينفذ نشاطًا استباقيًا لمنع التهديدات من الجبهة السورية".

 

تحركات أمنية في ظل تفكك سوريا

وأشار خلال تصريحات مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الوضع في سوريا يشهد تحوّلات مستمرة وتفككًا في بنية الدولة، وهو ما يستدعي تعزيز السيطرة الإسرائيلية على نقاط رئيسية في مرتفعات الجولان المحتلة، تحسبًا لأي تطورات مفاجئة أو تحركات من جهات مسلحة.

 

وتابع: "سوريا لم تعد كما كانت.. سوريا تفككت وتشهد تحولا ونسيطر على نقاط رئيسية وسنواصل العمل عبر الحدود لحماية أنفسنا ونراقب كل تغيير أمني على الأرض"، بحسب تعبيره.

 

عمليات عبر الحدود لمنع التهديد

وأكد رئيس الأركان أن الجيش الإسرائيلي سيواصل تنفيذ عمليات استباقية واستخباراتية عبر الحدود السورية كلما دعت الحاجة، مضيفًا: "سنتدخل حيثما يلزم لحماية أمننا ولن ننتظر حتى تتبلور التهديدات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس أركان الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الجولان سوريا إسرائيل الجيش الإسرائيلي

مواد متعلقة

الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن 518 فردا وكيانا في سوريا

مجلس الأمن الدولي يجدد بالإجماع ولاية قوة أندوف في الجولان لمدة ستة أشهر

إسرائيل: نسعى لتوسيع اتفاقيات إبراهيم لضم سوريا ولبنان دون التخلي عن الجولان
ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل لـ الأرصاد من أمطار رعدية غزيرة على هذه المحافظات

تعرف علي الموعد الرسمي لزيادة أسعار الوقود ورفع الدعم نهائيا

إعفاء رئيس حى دار السلام من منصبه لهذا السبب

سلطات الاحتلال تعلن إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي

الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة وخريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

تحقيقات النيابة: سائق حادث الطريق الإقليمي تعمد السير في الاتجاه المعاكس تحت تأثير المخدرات

في الذكرى الـ89 لميلاده، محطات في حياة الشيخ عبد الواحد زكي راضي، صاحب أول مصحف مسجل صوتا وصورة

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام تاسوعاء وعاشوراء يومي الجمعة والسبت

تفسير حلم مسح الأرض في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال وتغيرها إلى الأفضل

في الذكرى الـ89 لميلاده، محطات في حياة الشيخ عبد الواحد زكي راضي، صاحب أول مصحف مسجل صوتا وصورة

المزيد
الجريدة الرسمية