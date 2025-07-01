رئيس أركان الاحتلال: سوريا تفككت والجولان منطقة دفاع متقدمة لنا

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، إن تل أبيب يجب أن تحافظ على أعلى درجات اليقظة في منطقة الجولان، واصفًا إياها بأنها "منطقة دفاع متقدمة"، مؤكدًا أن الجيش ينفذ نشاطًا استباقيًا لمنع التهديدات من الجبهة السورية".

تحركات أمنية في ظل تفكك سوريا

وأشار خلال تصريحات مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الوضع في سوريا يشهد تحوّلات مستمرة وتفككًا في بنية الدولة، وهو ما يستدعي تعزيز السيطرة الإسرائيلية على نقاط رئيسية في مرتفعات الجولان المحتلة، تحسبًا لأي تطورات مفاجئة أو تحركات من جهات مسلحة.

وتابع: "سوريا لم تعد كما كانت.. سوريا تفككت وتشهد تحولا ونسيطر على نقاط رئيسية وسنواصل العمل عبر الحدود لحماية أنفسنا ونراقب كل تغيير أمني على الأرض"، بحسب تعبيره.

عمليات عبر الحدود لمنع التهديد

وأكد رئيس الأركان أن الجيش الإسرائيلي سيواصل تنفيذ عمليات استباقية واستخباراتية عبر الحدود السورية كلما دعت الحاجة، مضيفًا: "سنتدخل حيثما يلزم لحماية أمننا ولن ننتظر حتى تتبلور التهديدات".

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