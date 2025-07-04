الهلال يتحدى فلومينينسي في كأس العالم للأندية.. مواجهات الهلال أمام الفرق البرازيلية قبل صدام المونديال.. وممثل العرب يسعى لكتابة التاريخ

كأس العالم للأندية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة الليلة لمتابعة مباراة الهلال السعودي وفلومينينسي على ملعب "كامبينج وورلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، في افتتاح الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتعد مواجهة الليلة بين الهلال ضد فلومينينسي في مونديال الأندية هي أول لقاء رسمي يجمع الفريقين حيث لم يجمعهما أي لقاء في أي بطولة رسمية أو ودية حتى الآن قبل لقاء اليوم بربع نهائي مونديال الأندية .

تاريخ مواجهات الهلال أمام الفرق البرازيلة قبل مباراة فلومينينسي

والتقي الهلال السعودي مع الفرق البرازيلية في مباراتين سابقتين قبل لقاء الليلة أمام فلومينينسي، حقق الهلال الفوز في مباراة وتلقي الخسارة في مباراة، وأحرز الهلال 4 أهداف ودخل مرماه 5 أهداف.

وكانت مواجهتي الهلال ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية وإقيمت المواجهة الأولى بين الهلال ضد فلامنجو في 17 ديسمبر 2019، ضمن نصف نهائي مونديال الأندية وانتهت بخسارة الأزرق 3-1، وسجل سالم الدوسري هدف الهلال الوحيد في تلك المباراة، بينما سجل لفلامنجو جورجيان دي اراسكيتا وبرونو هينريك وعلي البليهي مدافع الهلال عن طريق الخطأ في مرماه.



وإقيمت المواجهة الثانية في 7 فبراير 2023، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث قلب الهلال الطاولة وفاز على فلامنجو 3-2 في مباراة مثيرة في لقاء شهد تسجيل سالم الدوسري هدفين، بينما أضاف لوسيانو فيتو الهدف الثالث، ليمنحا الأزرق بطاقة التأهل إلى النهائي لمواجهة ريال مدريد.

حكام مباراة الهلال أمام فلومينينسي

وقرر فيفا تعيين الهولندي داني ماكيلي حكمًا لمباراة الهلال وفلومينينسي، ويعاونه هيسيل ستيجسترا وجان دي فريس، بينما سيكون سعيد مارتينيز حكمًا رابعًا، ووالتر لوبيز حكمًا خامسًا.

ويلتقي الفائز من مباراة الهلال وفلومينينسي مع الفائز من مواجهة بالميراس البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية 2025

موعد مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية



تقام مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأنديةاليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية



تُنقل مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية عبر شبكة DAZN، كما سيتم نقلها عبر قناة MBC Action، وMBC Masr2.

ويحمل الهلال آمال العرب خاصة أنه الممثل الوحيد المتبقي في الأدوار الإقصائية من مونديال الأندية بعد وداع الرباعي الأهلي، الترجي التونسي، الوداد المغربي، والعين الإماراتي من دور المجموعات.

ويدخل الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي مباراة الليلة أمام فلومينينسي بمعنويات كبيرة بعدما تخطي عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 في دور ثمن النهائي للبطولة.

وكان الهلال تجاوز دور المجموعات باحتلاله المركز الثاني برصيد 5 نقاط في المجموعة الثامنة خلف ريال مدريد، بعدما تعادل مع الريال 1-1 في الجولة الأولي، ثم التعادل سلبي أمام سالزبورج النمساوي، قبل أن يحسم الهلال تأهله بالفوز على باتشوكا المكسيكي بهدفين دون رد.

فيما يدخل فلومينينسي لقاء الليلة بعد تاهله حساب إنتر ميلان الإيطالي بالفوز بهدفين نظيفين في دور الـ 16 لمونديال الأندية.

وتأهل إلى ربع نهائي مونديال الأندية 2025 كل من: الهلال السعودي، ريال مدريد الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، تشيلسي الإنجليزي، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين، بالميراس وفلومينينسي البرازيليين.



وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا، تم توزيعهم على 8 مجموعات، حيث تأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، وتقام الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية المقررة في 13 يوليو على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي.

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