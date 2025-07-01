ترامب يهدد باعتقال المرشح لمنصب عمدة نيويورك

كشف موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات مثيرة للجدل إن "زهران ممداني" المرشح لمنصب عمدة نيويورك، قد يواجه الاعتقال إذا لم يتعاون مع دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، في إشارة إلى خلافات محتدمة بشأن ملف الهجرة.

من هو زهران ممداني؟

زهران ممداني هو سياسي أمريكي من أصول هندية-أوغندية وعضو في مجلس ولاية نيويورك عن الحزب الديمقراطي، ومعروف بمواقفه التقدمية والمعارضة لسياسات الترحيل وملفات الهجرة التي تنتهجها الإدارات الجمهورية.

زهران ممداني هو عضو ديمقراطي تقدمي في الجمعية التشريعية لولاية نيويورك، معروف بمواقفه المناصرة للقضية الفلسطينية، وقد أثار الجدل مؤخرًا بسبب تصريحاته الداعمة لغزة وانتقاداته لإسرائيل.

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بحسب التقرير، قال ترامب: "إذا واصل ممداني تحريضه ضد سلطات الهجرة ورفضه التعاون، فسيتعين علينا اتخاذ خطوات قانونية، بما في ذلك الاعتقال إن لزم الأمر".

وجاء هذا التصريح على خلفية موقف ممداني الداعم لحقوق المهاجرين غير الشرعيين ومعارضته لحملات الترحيل الواسعة التي يقودها ترامب منذ عودته للرئاسة في يناير 2025.

صدام محتمل داخل المؤسسات

تصريحات ترامب تشير إلى صدام متصاعد بين السلطة التنفيذية والمستويات التشريعية والحقوقية، خاصة وأن ممداني يحظى بدعم واسع من الجاليات العربية واللاتينية والإفريقية، إضافة إلى أعضاء بارزين في الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي.

في وقت سابق، اتهمت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، السياسي المسلم الأمريكي زهران ممداني، المرشح المحتمل لمنصب عمدة نيويورك، بأنه "شيوعي معادٍ للسامية، وداعم لحركة حماس، ويسعى للقضاء على إسرائيل والجمهوريين".

وأشارت كارولين، في تصريحاتها بالمؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، إلى أن زهران ممداني يمثل خطرًا سياسيًا وأيديولوجيًا على المبادئ التي تقوم عليها الولايات المتحدة، متهمة إياه بتبني خطاب متطرف يدعو إلى الكراهية والعنف.

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