آخر صورة لـ ديوجو جوتا قبل وفاته

ظهرت الصورة الأخيرة للنجم البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول قبل وفاته المفجعة، وهو يحتفل مع زوجته وأصدقائه في حفل زفاف بإحدى ضواحي البرتغال، بحسب ما نشرته صحيفة "ريكورد" البرتغالية، اليوم الخميس.

حادث مأساوي يودي بحياة جوتا وشقيقه

جاءت هذه اللقطة قبل ساعات فقط من الحادث المأساوي الذي أودى بحياة نجم ليفربول وشقيقه أندريه سيلفا، عندما انفجر إطار سيارتهما من طراز لامبورجيني على الطريق السريع A-52 قرب بلدة سيرناديا الإسبانية، أثناء محاولتهما تجاوز سيارة أخرى، ما تسبب بانقلاب السيارة واندلاع النيران فيها.

ولم تنجح فرق الطوارئ في إنقاذ الأخوين، رغم وصولها لموقع الحادث في وقت متأخر.

وأكدت السلطات الإسبانية وقوع الحادث ووفاة شخصين في الساعة 12:35 بعد منتصف الليل، قبل أن يعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم رسميًا وفاة جوتا وشقيقه في الساعة الثامنة صباح الخميس.

جوتا، البالغ من العمر 28 عامًا، كان قد تزوج قبل أقل من أسبوعين بحبيبته منذ الطفولة، روتي، في مسقط رأسه بمدينة بورتو يوم 22 يونيو، وكان يستعد للعودة إلى بريطانيا برًا برفقة شقيقه، بعدما نصحه الأطباء بعدم السفر جوًا بسبب خضوعه لجراحة في الرئة.

وكانت وجهتهما النهائية ميناء سانتاندير، فقد كانا يعتزمان اللحاق بعبّارة تابعة لشركة "بريتانيا فيريز" المتجهة إلى بليموث، التي غادرت في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت لندن يوم الخميس، وتصل إلى ديفون صباح الجمعة.

قبل انطلاقه في رحلته، حضر غوتا وزوجته حفل زفاف صديق لهما في عطلة نهاية الأسبوع، وظهرا في صورة جماعية التقطت في الحفل، فقد بدا غوتا مرتديًا بدلة زرقاء وربطة عنق بنفسجية ونظارات شمسية داكنة، مبتسمًا بسعادة واضحة.

الصورة الأخيرة في حياة جوتا

وتضم الصورة تسعة أشخاص، بينهم زوجته روتي، التي كانت ترتدي فستانًا بنفسجيًا مزهرًا، وحقيبة وردية ونظارات شمسية.

وظهرت بجانبه بابتسامة عريضة، روتي، وهي أم أطفاله الثلاثة، كانت قد نشرت في اليوم السابق على الحادث صورًا من حفل زفافهما، وكتبت: "حلمي تحقق"، ليرد عليها غوتا في التعليقات: "أنا المحظوظ".

وفي يوم الأربعاء، تناول جوتا الغداء مع زوجته وأطفاله في منطقة ليكا دا بالمييرا، حسب ما أوردته وسائل إعلام برتغالية.

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