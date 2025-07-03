البيت الأبيض: ترامب يوقع مشروع قانون الموازنة غدًا

أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم بتوقيع مشروع قانون الموازنة غدًا، وذلك وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

خطوة مفصلية ضمن البرنامج الاقتصادي

يُعد توقيع الموازنة جزءًا أساسيًا من أجندة ترامب الاقتصادية، والتي تشمل خفض الضرائب وتقليص الإنفاق الحكومي، إلى جانب تحفيز قطاعات مثل الطاقة والدفاع والبنية التحتية.

الموازنة تمر بتأييد مجلس النواب

يأتي توقيع ترامب المنتظر بعد مصادقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع الموازنة، وسط انقسام سياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين حول بنود الإنفاق وخفض الدعم لبعض البرامج الفيدرالية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مجلس النواب الأمريكي صادق، اليوم، على مشروع القانون الذي تقدم به الرئيس دونالد ترامب، والذي يهدف إلى خفض الضرائب وتقليص حجم الإنفاق الحكومي.

وأكدت وكالة رويترز، أن مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل لـخفض الضرائب والإنفاق وقام بإحالته إلى ترامب للتوقيع عليه.

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