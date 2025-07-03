مجلس النواب الأمريكي يصدق على مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب والإنفاق

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مجلس النواب الأمريكي صادق، اليوم، على مشروع القانون الذي تقدم به الرئيس دونالد ترامب، والذي يهدف إلى خفض الضرائب وتقليص حجم الإنفاق الحكومي.

خطوة اقتصادية محورية في أجندة ترامب

يُعد مشروع القانون أحد الركائز الأساسية في البرنامج الاقتصادي لترامب، حيث يسعى إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل العجز المالي، في حال عودته المحتملة إلى البيت الأبيض.

انقسام داخل الكونجرس

رغم المصادقة، شهد التصويت انقسامًا حزبيًا واضحًا، حيث دعم غالبية الجمهوريين المشروع، في حين عبّر عدد من الديمقراطيين عن مخاوف من تأثيراته على برامج الرعاية والخدمات العامة.

وأكدت وكالة رويترز، أن مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل لـخفض الضرائب والإنفاق وقام بإحالته إلى ترامب للتوقيع عليه.

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