الخارجية الروسية: موسكو تعترف رسميا بإمارة أفغانستان الإسلامية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن موسكو اعترفت رسميًا بإمارة أفغانستان الإسلامية، وذلك في خطوة دبلوماسية غير مسبوقة منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في كابول منذ عام 2021.

نائب وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير

أكد البيان أن نائب وزير الخارجية الروسي تسلم أوراق اعتماد السفير الأفغاني الجديد جول حسان، الذي يمثل حكومة طالبان، وذلك خلال مراسم رسمية في موسكو.

خطوة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية

يُنظر إلى هذا الاعتراف الروسي على أنه تحول مهم في سياسة موسكو تجاه أفغانستان، ويأتي في ظل تقارب استراتيجي متزايد بين روسيا وبعض القوى المناهضة للنفوذ الغربي في آسيا الوسطى.

أول اعتراف رسمي من دولة كبرى

بهذا الإعلان، تكون روسيا أول دولة كبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن تعترف رسميًا بحكومة طالبان، وهو ما قد يفتح الباب أمام مزيد من العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية في المرحلة المقبلة.

وأعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الثلاثاء، تعيين مولوي جول حسن سفيرًا لها لدى روسيا، في خطوة تدلل على تنامي العلاقات بين الجانبين، رغم عدم الاعتراف الدولي الرسمي بحكومة طالبان التي تسيطر على أفغانستان منذ عام 2021.

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