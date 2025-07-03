الخميس 03 يوليو 2025
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محافظات

مصرع شخصين دهسا بالقطار أثناء عبورهما شريط السكك الحديدية بالقليوبية

مصرع شخصين صدمهما
مصرع شخصين صدمهما قطار مسرع بالقليوبية، فيتو

لقي رجل وسيدة مصرعهما، في حادث مروع بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، إثر اصطدام قطار بهم أثناء عبورهما شريط السكة الحديد أمام ديوان مركز شرطة طوخ.

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القطار حولهما لاشلاء، مصرع شخصين أثناء عبورهما شريط السكك الحديدية بالقليوبية

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من مركز شرطة طوخ، يفيد بسماع صرخات واستغاثات من الأهالي أمام المركز، وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام قطار قادم من القاهرة ومتجه إلى بنها بشخصين خلال محاولتهم عبور القضبان، ما أسفر عن وفاتهم في الحال.

ودفعت مرفق الإسعاف بعدد من السيارات، حيث جرى نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى طوخ المركزي، في محاولة للتعرف على هويتهم، فيما لم يتعرف عليهم أحد من الأهالي حتى الآن.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

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