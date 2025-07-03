إيران تفتح أجواء وسط وغرب البلاد لعبور الرحلات من الخامسة صباحًا حتى السادسة مساء

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الإيرانية قررت السماح بعبور الرحلات الجوية الدولية في أجواء وسط وغرب البلاد، وذلك يوميًا من الساعة 5 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.

فتح جزئي ومحدد زمنيًا بالأجواء الإيرانية

أوضحت الوكالة أن القرار يأتي في إطار تنظيم المجال الجوي الإيراني مع الحفاظ على المتطلبات الأمنية، وأنه يسمح فقط بعبور الرحلات التجارية دون الهبوط داخل الأراضي الإيرانية.

تيسير الملاحة الجوية وسط التوترات الإقليمية

يُنظر إلى هذا القرار على أنه خطوة لتخفيف الضغط على مسارات الطيران المدني في المنطقة، بعد أن اضطرت العديد من الرحلات سابقًا لتغيير مساراتها بسبب التوترات الأمنية والعسكرية.

في وقت سابق، أعلنت السلطات الإيرانية إعادة فتح المجال الجوي في النصف الشرقي من البلاد أمام الرحلات الداخلية والدولية، بعد إغلاق مؤقت على خلفية التصعيد الأخير مع إسرائيل.

قرار إعادة فتح المجال الجوي في إيران يعد مؤشرًا على تهدئة نسبية في الوضع الأمني الجوي، وعودة تدريجية لحركة الطيران في المناطق التي كانت عرضة للخطر خلال الأيام الماضية.

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