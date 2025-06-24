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خارج الحدود

رويترز: المجال الجوي الإيراني مفتوح بشرط الحصول على إذن مسبق

إيران، فيتو
إيران، فيتو

أفادت وكالة «رويترز»، مساء اليوم الثلاثاء، بأن المجال الجوي الإيراني أصبح مفتوحا الآن للرحلات الدولية القادمة والمغادرة من وإلى طهران، بشرط الحصول على إذن مسبق.

 

وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

وصباح اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران دخل حيز التنفيذ "الرجاء عدم انتهاكه".

وكتب الرئيس الأمريكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "وقف إطلاق النار سار حاليا أرجو عدم خرقه، دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

 

دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الثلاثاء، حيز التنفيذ رغم الغموض الذي دار بشأن الإعلان عن هذا الاتفاق وتضارب بعض المعلومات عن حقيقته.

وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، فجر الثلاثاء، التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، وهو الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في الوقت ذاته الذي أفادت فيه إسرائيل بسقوط صواريخ جديدة أُطلقت من إيران.

وقالت القناة الإيرانية الرسمية في بث مباشر صباح الثلاثاء: إن "العدو أُجبر على قبول وقف إطلاق النار".

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المجال الجوي الايراني طهران اسرائيل وايران إيران إسرائيل ترامب

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