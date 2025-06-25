وكالة تسنيم: إيران تعيد فتح المجال الجوي الشرقي تدريجيا

أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية أن السلطات قررت إعادة فتح المجال الجوي في النصف الشرقي من البلاد أمام الرحلات الداخلية والدولية، بعد إغلاق مؤقت على خلفية التصعيد الأخير مع إسرائيل.

استقرار الوضع الأمني في إيران

قرار إعادة فتح المجال الجوي في إيران يعد مؤشرًا على تهدئة نسبية في الوضع الأمني الجوي، وعودة تدريجية لحركة الطيران في المناطق التي كانت عرضة للخطر خلال الأيام الماضية.

وأفادت وكالة «رويترز»، مساء أمس الثلاثاء، بأن المجال الجوي الإيراني أصبح مفتوحا الآن للرحلات الدولية القادمة والمغادرة من وإلى طهران، بشرط الحصول على إذن مسبق.

دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ



ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، أمس الثلاثاء، حيز التنفيذ رغم الغموض الذي دار بشأن الإعلان عن هذا الاتفاق وتضارب بعض المعلومات عن حقيقته.

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