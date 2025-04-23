بـ 4 بيانات متتالية، اتحاد الناشرين يرد على أزمة المعرض الدولي للكتاب بالرباط

أصدر اتحاد الناشرين المصريين منذ قليل عدد من البيانات المتتالية حول أزمة معرض الكتاب الدولي بالرباط لعام 2025، وجاءت هذه البيانات المؤرخة بتواريخ قديمة بعد صمت طويل من الاتحاد منذ 9 أبريل الماضي حيث أعلن في منشور عن اسم الشركة المسؤولة عن شحن الكتب المشاركة بالمعرض.

وجاءت البيانات المنشورة على الصفحة الرسمية لاتحاد الناشرين المصريين منذ قليل كالآتي:

بيان تأخر وصول الشحنات

"بيان اتحاد الناشرين المصريين

الصادر بتاريخ 20/4/2025

بشأن أزمة تأخر شحنات الناشرين المصريين الخاصة بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط 2025

يأسف مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين لما تسبب فيه تأخر وصول شحنات الناشرين المصريين إلى المعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط من إرباك لخطط الأعضاء المشاركين في المعرض وتعطيل لعرض إصداراتهم في الوقت المحدد، مما أضر بمصالحهم وأثر أيضًا دون شك في شكل المشاركة المصرية بالمعرض ولم يرتقي للمستوى المطلوب الذي يستحقه الناشر المصري. وإذ يؤكد مجلس الإدارة إدراكه الكامل لأهمية الالتزام بالترتيبات اللوجستية لكي تليق المشاركة بصناعة النشر المصرية وتحافظ على صورة مصر في المحافل الثقافية العربية والدولية، فإن مجلس الإدارة يعتذر لأعضاء الاتحاد عن هذا الحدث المؤسف ويؤكد التزامه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الأزمة وضمان عدم تكرارها مستقبلًا.

لذلك وانطلاقًا من حرصنا على الشفافية والمسؤولية، فقد قرر مجلس الإدارة فتح تحقيق شامل فور انتهاء الأزمة، يهدف إلى:

1. كشف كافة الحقائق المتعلقة بأسباب تأخر الشحنات، ومحاسبة المسؤولين المتسببين في هذه الأزمة، ايًا كانوا.

2. مراجعة جميع الإجراءات المتبعة في عمليات الشحن لكل المعارض، لضمان منع تكرار هذه المشكلة في المستقبل.

3. إلزام لجنة المعارض بتقديم تقرير تفصيلي للسادة الأعضاء حول متابعة كل شحنة يشرف عليها الاتحاد، لضمان دقة التنفيذ ورفع مستوى التنسيق مع شركات الشحن وإدارات المعارض الدولية.

ويؤكد مجلس الإدارة أنه سيواصل إصدار تحديثات دورية بشأن تطورات الأزمة لضمان إطلاع جميع الأعضاء، وللتأكد من اتخاذ كافة التدابير التي تصون مصالح الناشرين المصريين وتدعم حضور الكتاب المصري في المحافل الثقافية الدولية".

بيان تشكيل لجنة للتحقيق

"بيان اتحاد الناشرين المصريين

الصادر بتاريخ 21/4/2025

بشأن معرض المغرب الدولى للكتاب

الزملاء الأعزاء/ المشاركين في معرض المغرب الدولي للكتاب

تحية طيبة وبعد، نحيط سيادتكم علمًا بأنه قد تم تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر بشكل عاجل وفوري لدراسة تعويض الناشرين عن الأضرار التي لحقت بهم وسيتم وضع كافة ملابسات الموقف والإضرار في الاعتبار عند تقدير قيمة التعويض لكل دار نشر ومحاسبة كل من تسبب في تلك الأزمة.

وجاري متابعة الشحنة حتى دخولها إلى أجنحة الناشرين المصريين بالتنسيق مع إدارة المعرض.

ونحيط سيادتكم بأننا نتابع كافة التفاصيل وندرس حاليًا آليات التعويض المقرر بما يحفظ حقوق جميع الناشرين المشاركين في المعرض".

بيان بدء اللجنة أعمالها في التحقيق بالواقعة

"‏بيان اتحاد الناشرين المصريين

الصادر بتاريخ 21/4/2025

بشأن معرض المغرب الدولى للكتاب

الزملاء الأعزاء / المشاركين في المعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط

تحية طيبة وبعد،

تنفيذًا لقرار السيد رئيس اتحاد الناشرين المصريين بتشكيل لجنة للتحقيق في أزمة تأخر كتب الناشرين المصريين المشاركين في المعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط، فقد تشكلت اللجنة برئاسة أحمد بدير وكيل الاتحاد، وعضوية كل من أحمد رشاد، محمد عبد المنعم، إسلام عبد المعطي، هشام عبد الرحيم، محمود عبد النبي، محمود خلف، وليد مصطفى.

وتعقد اللجنة اجتماعها الأول في الساعة الحادية عشر من صباح الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، وقد تم تكليف اللجنة بالتحقيق في الأمر كله ودراسة تعويض الناشرين عن الأضرار التي لحقت بهم والموارد اللازمة لذلك، فضلا عن تحديد المسؤولين عن هذه الأزمة المؤسفة.

وذلك كله مع استمرار جهود مجلس الإدارة واتصالاته بكل الأطراف لمتابعة الشحنتين الجوية والبحرية حتى وصولها إلى أجنحة الناشرين المصريين".

بيان قرارات اللجنة وتغريم شركة الشحن 500 ألف جنيه

بيان لجنة التحقيق في أزمة تأخر شحنة الناشرين المصريين للمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط

- عقدت اللجنة أول اجتماع لها في الساعة الحادية عشر من صباح الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025

- حضر الاجتماع كل من أحمد بدير (رئيس اللجنة) وأحمد رشاد، كما حضر فريد زهران تلبية لدعوة رئيس اللجنة، بينما اعتذر باقي الأعضاء بوسائل مختلفة، سواء عبر إعلان عام أو عن طريق اتصال شخصي

- راعى تشكيل اللجنة الأصلي أن يكون أعضائها من المتضررين من الأزمة، فشمل التشكيل الأصلي 12 عضوا، كلهم متضررين ما عدا عضوًا واحدًا فقط، كما لم يقتصر التشكيل الأصلي على أعضاء من مجلس الإدارة، بل شمل أيضًا زميلين من أعضاء الاتحاد.

- ومع ذلك، استجابت اللجنة لاعتراضات أبداها عدد من أعضاء الاتحاد بخصوص تشكيل اللجنة، وقررت في بداية الاجتماع إعادة تشكيلها برئاسة أحمد بدير وعضوية كل من أحمد رشاد والدكتور خالد العامرى وهشام عبد الرحيم ومحمد الجابري ورضا عوض، ووافق كل هؤلاء الزملاء -مشكورين- على المشاركة في أعمال اللجنة.

- ونظرًا لطبيعة الموضوع العاجلة والملحة، قررت اللجنة الاستفادة من الاجتماع الأول من أجل بدء إجراءات التحقيق والتعويض على أن تنعقد بكامل تشكيلها المذكور في اجتماعاتها اللاحقة.

- اطلعت اللجنة -بمن حضر من أعضائها- على المستندات المتاحة لدى الاتحاد لهذه الشحنة، بدءًا من إجراءات ترسية الممارسة العلنية التي أجرتها لجنة المعارض في ديسمبر الماضي، مرورًا بالعقد المبرم مع شركة الشحن التي رست عليها الممارسة، كما اطلعت اللجنة على المراسلات المتبادلة بين الطرفين.

- قررت اللجنة مبدئيًا أن المسؤول الأول والأكبر عن هذه الأزمة هي شركة الشحن لمخالفتها الواضحة لكل التزاماتها حيال هذه الشحنة، وذلك بفشلها في الشحن في موعد مناسب يضمن وصول الشحنة قبل موعد افتتاح المعرض بمدة كافية، بل وأيضا بفشلها في معالجة المشكلة وذلك بمخالفة بالتزامها التعاقدي بإجراء شحنات جوية عاجلة تنقل حوالي ثلث الشحنة الأصلية قبل موعد الافتتاح.

- ونظرًا لكل هذه المخالفات الواضحة للعقد، قررت اللجنة مطالبة شركة الشحن مبدئيًا بسرعة سداد مبلغ التعويض المنصوص عليه في العقد بقيمة قدرها 500 ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة تكلفة شحنتي الطيران الثانية والثالثة التي لم تلتزم الشركة بتنفيذها.

- كلفت اللجنة مدير عام الاتحاد بتقديم تقرير يجمع كافة المستندات الخاصة بالشحن بالإضافة إلى كافة المراسلات المتعلقة بهذا الموضوع، كما كلفته بمخاطبة الشاحن رسميًا للمطالبة فورا بتقرير خط سير كل الشحنات؛ سواء الجوية أو البحرية.

- أوصت اللجنة مبدئيًا بمصادرة مبلغ التأمين الذي سددته شركة الشحن إلى الاتحاد، مع استدعاء ممثلها القانوني للتحقيق بشكل عاجل، وتقديم كل ما لديه من مستندات متعلقة بالشحنة، بما في ذلك الإفصاح عن المعايير أو التعليمات التي قامت شركة الشحن على أساسها باختيار الناشرين المستفيدين من الشحنة الجوية المحدودة التي وصلت بالفعل إلى المعرض، والتي أبدى عدد من الأعضاء اعتراضهم على حرمانهم منها.

- تمت مناقشة موضوع تعويض المتضررين وأكدت اللجنة على أهمية ذلك وضرورته وتعهدت بمناقشة تدبير الموارد اللازمة لذلك مع مجلس الإدارة طبقا للقانون واللوائح الحاكمة لذلك.

- ناقشت اللجنة البدائل المتاحة لمرتجع الكتب وقررت مناقشة الأمر في اجتماعها التالي بتشكيلها الكامل.

- راجعت اللجنة العناصر الحاكمة للتعاقدات مع شركات الشحن وأوصت بمناقشة الأمر في اجتماعها التالي مع ضرورة وضع بعض الضوابط المالية والإدارية التي من شأنها منح الاتحاد القدرة على متابعة دقيقة للشحنات طبقا للجدول الزمني المناسب لكل معرض، مما سيؤدي إلى منع تكرار هذه الأزمة المؤسفة، بالإضافة إلى وضع قائمة سوداء بشركات الشحن غير الملتزمة والالتزام بعدم التعامل معها".

كما أكد اتحاد الناشرين المصريين استمراره في متابعة مجلس الإدارة ومنسقي المعرض لشحنة الكتب، حيث وصل باقي شحنة الطيران، ومن المقرر تسليمها للناشرين في المعرض اليوم الأربعاء الموافق 23 أبريل، كما يتم العمل على تفريغ وتسليم الشحنة البحرية الأصلية اليوم.

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