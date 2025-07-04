يوم طار باقي 9 أيام، إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025

بدأت أمس الخميس أولى إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025 وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والقطاع الخاص بمناسبة ثورة 30 يونيو.

ومن خلال السطور التالية نستعرض تفاصيل، إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025.

إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025

وبشأن إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025، فإنه من المقرر أن يشهد شهر يوليو الجاري عددًا من الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية، ليصل إجمالي أيام الإجازة خلال هذا الشهر إلى 10 أيام، تشمل عطلات نهاية الأسبوع بالإضافة إلى إجازتي ثورة 30 يونيو وثورة 23 يوليو.

عدد إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025

وتشمل عدد إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025 ما يلي:

الخميس 3 يوليو 2025: إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الجمعة 4 يوليو 2025: عطلة أسبوعية.

السبت 5 يوليو 2025: عطلة أسبوعية.

الجمعة 11 يوليو 2025: عطلة أسبوعية.

السبت 12 يوليو 2025: عطلة أسبوعية.

الجمعة 18 يوليو 2025: عطلة أسبوعية.

السبت 19 يوليو 2025: عطلة أسبوعية.

الأربعاء 23 يوليو 2025: إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.

الجمعة 25 يوليو 2025: عطلة أسبوعية.

السبت 26 يوليو 2025: عطلة أسبوعية

مواعيد الإجازات الرسمية في مصر المتبقية لعام 2025

كما ان مواعيد الإجازات الرسمية في مصر المتبقية لعام 2025 وفقا للأجندة السنوية، كالتالي:

الخميس 3 يوليو: ذكرى 30 يونيو.

الأربعاء 23 يوليو: ثورة 23 يوليو.

السبت 6 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

الاثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

الإجازات السنوية للعاملين بقانون العمل الجديد

وتشمل الإجازات السنوية للعاملين وفق ما يلي:

15 يوما، خلال السنة الأولى من الخدمة.

- 21 يوما، بداية من السنة الثانية.

- 30 يوما، لمن أمضى 10 سنوات فى العمل أو تجاوز سنه 50 عاما.

- 45 يوما: للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.

- 7 أيام إضافية: للعمال فى الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية (بقرار من الوزير المختص).

علما بأن الإجازة السنوية لا تشمل الإجازات الرسمية أو الأسبوعية، ويحق للعامل الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن 15 يومًا سنويًّا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وإذا رفض الإجازة كتابة، يسقط حقه فى بدلها، ويجب على صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات أو دفع بدله كل 3 سنوات كحد أقصى، ولا يُسمح بتجزئة أو تأجيل إجازات الأطفال أو ذوي الإعاقة أو الأقزام.

إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025،فيتو

2) الإجازة العارضة

- 7 أيام في السنة كحد أقصى، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم من الإجازة السنوية.

3) إجازة الوضع

الخاصة بالولادة (للرجال)

- يوم واحد مدفوع الأجر في يوم الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة، ولا تُخصم من رصيد الإجازات.

4) إجازات الامتحانات والدراسة:

- إجازة سنوية إذا كان العامل يتقدم لامتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ15 يوما.

- إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، لا تخصم من الرصيد السنوى، بشرط: الإخطار قبلها بـ10 أيام، وتقديم ما يثبت دخول الامتحان.

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