الخميس 03 يوليو 2025
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رياضة

تعرف على المدينة الأقرب لاستضافة معسكر الأهلي في تونس

معسكر الأهلي، فيتو
معسكر الأهلي، فيتو

كشفت قناة النادي الأهلي عن إقامة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لخوض فترة الإعداد في دولة تونس استعدادا لمنافسات الموسم الكروي الجديد. 

وتعد مدينة طبرقة هي المدينة الأقرب لاستضافة معكسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دولة تونس. 

ومن المقرر أن يشهد معسكر الأهلي في تونس، 3 مباريات ودية. 

 

الأهلي يستعد لإعلان رحيل 4 لاعبين جدد 

ويستعد النادي الأهلي لإعلان رحيل 4 لاعبين جدد خلال الأيام المقبلة بعد الاستقرار على عدم تواجدهم في قائمة الفريق في الموسم الجديد. 

ويتصدر قائمة المرشحين للرحيل خلال الساعات القليلة القادمة كريم نيدفيد بالإضافة إلى أحمد رضا ومحمد الضاوي كريستو وأيضا خالد عبد الفتاح. 

وأعلن الأهلي أمس عبر قناته التعاقد مع محمد شريف في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الخليج السعودي. 

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النادي الأهلي الأهلي تونس محمد شريف الخليج السعودي

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