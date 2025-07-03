تعرف على مسيرة أوجستين منصور المرشح لتدعيم الأهلي

دخل الفلسطيني أوجستين منصور حسابات النادي الأهلي لتدعيم صفوفه في ميركاتو الصيف الحالي.

وتستعرض فيتو في السطور التالية بعض الأمور الخاصة بمسيرة اللاعب الذي يحمل أيضا الجنسية الأرجنتينية.

ولد أوجستين منصور المرشح لتدعيم صفوف النادي الأهلي في 29 سبتمبر 2000 في مندوزا بالأرجنتين، ويحمل الجنسية الأرجنتينية بجانب الفلسطينية .

يبلغ اللاعب من العمر 24 عامًا ويُعتبر لاعب وسط محوري، يشغل مركزي 6 و8، بطول 1.69 م، ويلعب بالقدم اليمنى .

مسيرته مع الأندية

بدأ أوجستين منصور مسيرته ضمن أكاديمية Godoy Cruz في الأرجنتين، ولعب معهم في دوري الدرجة الأولى .

انتقل إعارة إلى Deportivo Maipú حيث حقق 11 مشاركة وسجل هدفًا عام 2021، قبل أن ينتقل بشكل دائم حتى 2024 .

في يناير 2024، انتقل المرشح لدعم حامل لقب الدوري المصري إلى نادي Guaraní (الدرجة الأولى في باراجواي) على سبيل الإعارة، ثم صار لاعبًا دائمًا في 2025، وسجل في المجمل 3 أهداف خلال 60 مباراة تقريبًا

تمثيل منتخب فلسطين

اختير لتمثيل المنتخب الفلسطيني لأول مرة في تصفيات كأس العالم 2026، وخاض أول مباراة بتاريخ 6 يونيو 2025 أمام الكويت .

حتى الآن شارك في مباراتين دوليتين دون تسجيل أي هدف.

الأداء والإمكانات

خلال موسم 2024-2025، شارك في 24 مباراة مع Guaraní وسجل هدفين وصنع خمسة تمريرات حاسمة.

قيمته السوقية تُقدّر حوالي 1.2 مليون يورو، وفقًا لمصادر باراجويانية وموقع Transfermarkt .

يوصف كلاعب بأنه صاحب "لمسة لاتينية" ومشروع "جوكر" في وسط الملعب، كما أنه يمتلك موهبة كبيرة وقدرات فنية ملفتة.

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