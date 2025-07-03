اليونيسف: 90% من سكان غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي

قالت منظمة اليونيسف، اليوم الخميس، إن نحو 90% من سكان قطاع غزة – أي ما يقارب 1.9 مليون شخص – يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، في ظل استمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي المتواصل.

خطر المجاعة لا يزال قائمًا في غزة

وحذّرت المنظمة من أن "خطر المجاعة لا يزال قائمًا بشدة في القطاع"، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني يزداد تدهورًا مع مرور الوقت، خصوصًا مع تعطل سلاسل الإمداد وصعوبة وصول المساعدات.

أطفال غزة في قلب الكارثة

وأوضحت اليونيسف أن الأطفال من أكثر الفئات تضررًا من أزمة الغذاء، حيث يعاني الكثير منهم من سوء تغذية حاد، ما يعرض حياتهم وصحتهم للخطر.

وكشفت مصادر طبية في مستشفيات غزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 78 جراء القصف الإسرائيلي المستمر، مشيرة إلى أن من بين الضحايا 38 شهيدًا كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية.

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