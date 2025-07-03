مصرع متسابق السيارات الإسباني بورخا جوميز في حادث سير مروع

لقي السائق الإسباني بورخا جوميز، نجم بطولة Moto2 سابقًا، مصرعه، اليوم الخميس، إثر تعرضه لحادث مروع أثناء جولة اختبارية في حلقة ماجني كور الفرنسية، استعدادا لجولة Junior GP المقررة هذا الأسبوع.

تفاصيل وفاة السائق الإسباني بورخا جوميز

ووفقًا للتقارير الأولية، فقد سقط بورخا جوميز (20 عامًا) منفردًا أثناء الاختبارات، لكنه تعرض لاصطدام ثاني من قبل أحد المتسابقين الذين كانوا خلفه.

وكان جوميز، المولود في سان خافيير بمنطقة مورسيا الإسبانية، يتصدر بطولة European Superstock Championship هذا الموسم على متن دراجته هوندا CBR600RR، بعدما حقق المركز الثاني في إستوريل والفوز في خيريز.

كما كان يتصدر أيضًا بطولة European Superbike Championship بعد فوزه بأربعة سباقات من أصل 6.

إلى جانب ذلك، شغل جوميز دورًا مهمًّا في فريق هوندا HRC الرسمي للاختبارات في بطولة World Superbike، حيث شارك في التجارب التحضيرية إلى جانب الياباني تيتسوتا ناجاشيما.

أرقام في مسيرة بورخا جوميز

وخاض بورخا جوميز 15 سباقًا في Moto2 بين عامي 2022 و2023، وكان أفضل إنجاز له المركز 16 في النمسا 2023.

كما شارك في 4 جولات من بطولة WorldSSP، وحقق نقاطًا في مركز 12 في كل من كريمونا، وأراجون العام الماضي.

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