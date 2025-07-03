الخارجية الإيرانية: تخصيب اليورانيوم مستمر دون عسكرة للبرنامج النووي

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لن ترد عسكريًا على الضربات الأمريكية الأخيرة، لكنها تطالب بتفسير رسمي من واشنطن لما وصفه بـ"الإجراء الفظيع ضد الشعب الإيراني".

الخارجية الإيرانية: طهران تتمسك بالدبلوماسية ولكن بشروط

وقال المسئول الإيراني:"نحن مع المسار الدبلوماسي، لكن على واشنطن أن تقنعنا بأنها لن تستخدم القوة أثناء المفاوضات".

وأضاف أن بلاده لن تدخل مفاوضات جديدة إذا كان التهديد بالقوة حاضرًا على الطاولة.

أضرار طالت المنشآت النووية الإيرانية

أقرّ نائب الوزير أن الضربات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارًا ببعض المنشآت النووية داخل إيران، لكنه شدد على أن سياسة بلاده بشأن تخصيب اليورانيوم لم تتغير.



التخصيب مستمر بلا عسكرة

وقال:"إيران لها كامل الحق في تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها..الشيء الوحيد الذي نلتزم به هو عدم عسكرة برنامجنا النووي".

في وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن إيران باتت اليوم أبعد عن امتلاك سلاح نووي مقارنةً بما كانت عليه قبل ما وصفته بـ"إجراءات ترامب الجريئة".

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