إيران تؤكد التزامها بالمعاهدات النووية وتربط التعاون بالأمن القومي

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على استمرار التزام طهران بالمعايير الدولية المتعلقة بـ الملف النووي الإيراني، وذلك في وقت تتصاعد فيه الضغوط الغربية وتكثف فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مطالبها بالشفافية.

إيران تؤكد الالتزام بـ"معاهدة عدم الانتشار" واتفاقية الضمانات

وقال عراقجي:"إيران لا تزال ملتزمة بـ معاهدة منع الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الخاصة بها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

هذا التصريح يأتي في محاولة واضحة لطمأنة المجتمع الدولي بشأن سلمية البرنامج النووي الإيراني، بعد موجات من الاتهامات والشكوك الغربية.

التعاون مع وكالة الطاقة الذرية عبر "المجلس الأعلى للأمن القومي"

وأشار عراقجي إلى أن أي تعاون مستقبلي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ما يعكس توجهًا أكثر تحفظًا وتحكمًا من جانب طهران في إدارة هذا الملف الحساس.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مقبول.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أنه على إيران التعاون الكامل دون تأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس، في مؤتمر صحفي، إن "اختيار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت تتاح لها فيه فرصةٌ سانحةٌ لعكس مسارها واختيار طريق السلام والازدهار غير مقبول".

وبينت أن "الشرق الأوسط تغير جذريا للغاية قبل أسبوعين، لقد تغير إلى الأبد، وأمام الولايات المتحدة فرصة في خضم هذا العالم الجديد، لاتخاذ قرار مختلف والرئيس متفائل".

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