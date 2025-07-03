ضبط كميات كبيرة من الأغذية المغشوشة ومنتهية الصلاحية بالبحيرة

نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة عددًا من الحملات التفتيشية والضربات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن الأغذية بمراكز حوش عيسى، دمنهور، بدر، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والمخزنة بطرق مخالفة للاشتراطات الصحية، فضلًا عن أخرى مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.



ضبط 12 صفيحة سمن نباتي منتهي الصلاحية و6 كجم مجهول المصدر

حيث تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بأحد محلات البقالة بمحافظة البحيرة، منها ١٢ صفيحة سمن نباتي أوزان مختلفة، ٦ برطمانات عسل أسود وزن ١.٣ كجم، ٥ علب جبنة وزن ٥٠٠ جم، جميعها منتهية الصلاحية، كما تم ضبط ٦ كجم من الأسماك المجمدة مجهولة المصدر وبدون بيانات، وسحب عينة واحدة، بالإضافة إلى تحرير محضرين لعدم حمل شهادات صحية بمدينة حوش عيسى.





كما تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية شملت مربى، جبنة، لانشون، زيت، فول مدمس، تونة، مخللات، وتم تحرير محضر والعرض على النيابة العامة بمنطقة التحرير الجنوبى بمركز بدر.





وبمركز دمنهور، تم ضبط كميات كبيرة من المخللات الفاسدة مجهولة المصدر، وذلك خلال حملة موسعة بمشاركة كافة الجهات المعنية وتم تحرير محضر والعرض على النيابة العامة.



المرور على 1247 منشأة غذائية وتحرير 595 محضرا بمحافظة البحيرة خلال يونيو الماضي

هذا وقد أسفرت الحملات التفتيشية لإدارة مراقبة الأغذية خلال شهر يونيو الماضى فقط عن المرور على ١٢٥٧ منشأة غذائية وسحب وتحليل ٢٦٢ عينة غذائية وتحرير ٥٩٥ محضر جنحة صحية للمخالفين وإصدار توصيات بغلق ٢٢ منشأة غذائية غير مستوفاة للاشتراطات وإستخراج ٢١٥٥ شهادة صحية للعاملين في تداول الأغذية بالإضافة إلى إعدام ٤٨٢ كجم و٥٢ لتر من الأغذية والمشروبات الفاسدة وضبط وإعدام إجمالي ٣٣٧٣ كجم و١٨٢ لتر من الأغذية غير الصالحة.





وأكدت محافظة البحيرة استمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على جميع المنشآت والأسواق بنطاق المحافظة لضبط أي مخالفات غذائية، حمايةً لصحة المواطنين، وردعًا لكل من تسول له نفسه التلاعب بأمن وسلامة الغذاء.





ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية والتصدي بأي شكل وبكل حسم لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين.

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