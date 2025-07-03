انطلاق دورة تدريبية لتعليم الخياطة بقرية زاوية صقر بالبحيرة

شهدت قرية زاوية صقر بمدينة أبو المطامير في محافظة البحيرة إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" انطلاق فعاليات الدورة التدريبية بمشروع "مشغل البحراوية" لتعليم الخياطة والتفصيل، والتى ينظمها فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة بقيادة المهندسة زكية رشاد – مقررة الفرع، خلال الفترة من ١ إلى ١٤ يوليو الجاري.



مشغل البحرواية يهدف إلى تأهيل وتمكين السيدات والفتيات في الحرف الإنتاجية



ويعد مشغل البحراوية بالبحيرة نموذجًا رياديًا للتنمية المجتمعية، حيث يهدف إلى تأهيل وتمكين السيدات والفتيات في الحرف الإنتاجية والمشغولات اليدوية وعلى رأسها الخياطة، بدءًا من الجلوس على ماكينة الخياطة والمبادئ الأساسية لصيانة ماكينات الخياطة، وصولًا إلى عمليات التنفيذ والتغليف، وانتهاءً بأساليب التسويق وبيع المنتجات، بما يضمن تحقيق الإستقلال الإقتصادي للمرأة وإدماجها الفعّال في سوق العمل.

تخصصات مشغل البحراوية

ولا يقتصر التدريب على الخياطة فقط بل يشمل عددًا من الورش الفنية المتخصصة مثل الأعمال النحاسية والرسم على القماش والخزف وفن "النِجْرومي" (تصنيع المجسمات اليدوية).

كما تُعقد على هامش التدريب دورات توعوية وتثقيفية تهدف إلى رفع الوعي وتمكين المرأة معرفيًا، وتتناول موضوعات مثل الإرشاد الأسري وريادة الأعمال والتثقيف المالي.

ويجسّد "مشغل البحراوية" نموذجًا واعدًا للتنمية المجتمعية الشاملة، ويعكس حرص محافظة البحيرة على تحويل القرى إلى مراكز إشعاع إنتاجي واجتماعي، ضمن رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية الاقتصادية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تمكين المرأة الريفية وتحقيق التنمية المستدامة داخل القرى، وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة.

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