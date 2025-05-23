دراسة حديثة: الرجال أكثر عرضة للوفاة نتيجة متلازمة القلب المنكسر

تُشير دراسة حديثة إلى أن الرجال قد يكونون أكثر عرضة للوفاة بضعفين من النساء بسبب اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو، المعروف باسم "متلازمة القلب المنكسر". وعلى الرغم من أن هذه المتلازمة تُصيب النساء بشكل أساسي، حيث تُمثل 80% من الحالات، إلا أن الرجال الذين يُصابون بها يُواجهون نتائج صحية أسوأ.

الرجال يواجهون خطرًا أكبر رغم قلة الإصابات

يُعد اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو، أو "القلب المنكسر"، حالة قلبية مؤقتة تنتج عن ارتفاع هرمونات التوتر، وغالبًا ما تُحفزها أحداث عاطفية أو جسدية شديدة مثل فقدان عزيز أو التعرض لحادث. تؤدي هذه الحالة إلى ضعف وتضخم جزء من القلب، مما يُعيق قدرته على ضخ الدم بفعالية.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية في 14 مايو، تم تحديد ما يقرب من 200,000 حالة من اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو بين عامي 2016 و2020، وكانت الغالبية العظمى (83%) من النساء. بلغ متوسط عمر المرضى 67 عامًا.

الرجال الأكثر عرضة للوفاة بمتلازمة القلب المنكسر

على الرغم من أن الرجال يُشكلون نسبة أقل بكثير من المصابين، إلا أن احتمال وفاتهم كان أكثر من الضعف، حيث بلغ 11.2% مقارنة بـ 5.5% لدى النساء. علّق الدكتور محمد رضا موحد، مؤلف الدراسة وأخصائي أمراض القلب التداخلية بجامعة أريزونا، قائلًا: "لقد فوجئنا بارتفاع معدل الوفيات نسبيًا دون تغييرات كبيرة خلال الدراسة التي استمرت خمس سنوات، كما ارتفع معدل المضاعفات داخل المستشفى".

وأضاف موحد: "إن استمرار ارتفاع معدل الوفيات أمر مثير للقلق، مما يشير إلى ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لتحسين العلاج وإيجاد أساليب علاجية جديدة لهذه الحالة".

لم تتمكن الدراسة من تحديد أسباب هذه الفجوة في معدلات الوفيات بين الجنسين، وذلك لأن تصميم الدراسة (المراقبة بأثر رجعي) يُقيد الباحثين في تحديد الارتباطات بدلًا من إثبات السببية. ومع ذلك، تُشير الدكتورة أبها خانديلوال، طبيبة أمراض القلب والأستاذة المساعدة في الطب بكلية طب ستانفورد، إلى أن التصور النمطي لـ"القلب المنكسر" على أنه "مرض نسائي" قد يُسهم في النتائج الأسوأ التي تُلاحظ لدى الرجال.

وأوضحت: "عندما يظهر المرض بالشكل المتوقع، يتعافى المرضى، لكن الحالات الشاذة هي التي تميل إلى أن تكون نتائجها أسوأ. في الماضي، كان مرض الشريان التاجي يُعتبر مرضًا خاصًا بالرجال. لذا، عندما كانت النساء يدخلن المستشفى مصابات بنوبات قلبية، كانت نتائجهن أسوأ. هذا الوضع عكس ذلك تمامًا".

أمراض مصاحبة وتعافٍ مؤقت لمتلازمة القلب المنكسر

لاحظت الدراسة أن الأمراض القلبية الوعائية المصاحبة شائعة بين مرضى اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو، وشملت: قصور القلب الاحتقاني (36%)، الرجفان الأذيني (21%)، الصدمة القلبية (7%)، والسكتة الدماغية (5%). كان معدل الوفيات الإجمالي بين مرضى اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو أعلى بكثير (6.58%) مقارنة بغيرهم (2.41%)، مما يجعلهم أكثر عرضة للوفاة بنحو ثلاثة أضعاف.

على الرغم من ذلك، يُعد اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو حالة عابرة بشكل عام، حيث يتعافى معظم الأفراد في غضون شهرين، مع انخفاض خطر تكرارها. لكن تصميم الدراسة ووجود العديد من الأمراض المصاحبة الخطيرة يجعل من الصعب التوصل إلى استنتاجات قاطعة حول معدل الوفيات المرتفع باستمرار.

يُقر مؤلفو الدراسة أنفسهم بأن الانتشار الملحوظ لحالات "القلب المنكسر" أثناء الدراسة قد يُعزى إلى زيادة وعي الأطباء بهذه الحالة، مما قد يدفعهم لتسجيلها كشكل آخر من متلازمة الشريان التاجي الحادة. لا يزال هناك الكثير غير معروف عن هذه الحالة، بما في ذلك سببها الدقيق.

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